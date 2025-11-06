- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 2448
- Время на прочтение
- 1 мин
Роман Сасанчин впервые полностью показал свою новую девушку, с которой закрутил роман после развода
Артист прекратил скрывать избранницу.
Украинский певец и победитель "Голосу країни" Роман Сасанчин впервые полностью показал свою новую девушку.
Артист после развода долго не грустил в одиночестве. Исполнитель еще в начале ноября рассекретил свой новый роман. Более того, он даже показал избранницу, правда, ее лицо скрыл за смайликом в виде сердечка.
Но на этот раз Роман Сасанчин решил быть откровенным со своими поклонниками. Певец в Instagram-stories опубликовал черно-белое фото с возлюбленной. На снимке парочка лежала на диване и нежно обнималась, при этом девушка прижалась к плечу музыканта. Подписывать кадр Роман Сасанчин не стал. Исполнитель лишь добавил смайлик в виде красного сердечка.
Отметим, в начале сентября Роман Сасанчин объявил о разводе с женой, с которой в течение семи лет находился в отношениях, из которых три - в браке. Причины разрыва они не разглашают, лишь намекают, что их много. Но недавно бывшая избранница артиста удивила заявлением об изменах в браке. Роман Сасанчин уже отреагировал на упреки экс-супруги.