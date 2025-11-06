Роман Сасанчин впервые полностью показал свою новую девушку, с которой закрутил роман после развода

Роман Сасанчин / © instagram.com/sasanchyn_official

Украинский певец и победитель "Голосу країни" Роман Сасанчин впервые полностью показал свою новую девушку.

Артист после развода долго не грустил в одиночестве. Исполнитель еще в начале ноября рассекретил свой новый роман. Более того, он даже показал избранницу, правда, ее лицо скрыл за смайликом в виде сердечка.

Но на этот раз Роман Сасанчин решил быть откровенным со своими поклонниками. Певец в Instagram-stories опубликовал черно-белое фото с возлюбленной. На снимке парочка лежала на диване и нежно обнималась, при этом девушка прижалась к плечу музыканта. Подписывать кадр Роман Сасанчин не стал. Исполнитель лишь добавил смайлик в виде красного сердечка.

Роман Сасанчин с новой девушкой / © instagram.com/sasanchyn_official

Отметим, в начале сентября Роман Сасанчин объявил о разводе с женой, с которой в течение семи лет находился в отношениях, из которых три - в браке. Причины разрыва они не разглашают, лишь намекают, что их много. Но недавно бывшая избранница артиста удивила заявлением об изменах в браке. Роман Сасанчин уже отреагировал на упреки экс-супруги.