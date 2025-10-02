Роман Сасанчин впервые раскрыл, кто стал инициатором развода и видится ли он со своей дочерью

Роман Сасанчин с бывшей женой / © instagram.com/sasanchyn_official

Украинский певец и победитель "Голосу країни" Роман Сасанчин раскрыл новые подробности развода с женой Иванной.

Так, известие о разрыве пары появилось в начале сентября. После шести лет отношений и рождения общей дочери супруги заявили, что больше не вместе. 23-летний Роман тогда не стал вдаваться в подробности, как и Иванна. Они оба приняли решение не копаться в "грязном белье" и не выносить что-то на публику.

Тем не менее, на этот раз музыкант пролил больше света. В своем фотоблоге Сасанчин поделился, что на самом деле инициатором расторгнуть брак стала Иванна. Тем не менее, добавил, что маленькую дочь Элизабет они продолжают воспитывать совместными силами. В частности, как только ему представится возможность встретиться с малышкой, он это сделает. Известно, что пока дочь певца находится с мамой в Польше.

"Она (Иванна — прим. ред.) сама сделала такой выбор, поэтому как-то так... С последнего момента еще не виделись (с дочкой — прим. ред.), но обязательно приедет ко мне", — отметил звезда.

А вот сам артист уже постепенно приходит в себя после болезненного периода. Роман говорит, что радуется проживать каждый день и искать поводы для счастья: "Радуюсь, что до сих пор живу и имею силы иногда улыбаться".

Напомним, Романа Сасанчина незадолго до объявления о разводе с Иванной застали с якобы другой девушкой. Его бывшая жена Иванна прокомментировала слухи об изменах.