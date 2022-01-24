Роман Сасанчин впервые рассказал, почему его жена попала в больницу

Певец также поделился, как сейчас чувствует себя Иванна.

Жена украинского певца, победителя шоу "Голос. Діти" и "Голос країни" Романа Сасанчина — Иванна - недавно попадала в больницу.

Что именно случилось с избранницей артиста, было неизвестно. Однако журналистам сайта TSN.ua Роман рассказал, что у его любимой проблемы с грудным вскармливанием. В Иванны начался лактостаз из-за того, что маленькая дочь не хочет есть мамино молоко.

"Есть такая проблема, когда ребенок не хочет кормиться грудью. Когда этот процесс в природе, когда ребенок кормится, то это все нормально. Но когда молоко мамы застаивается, то начинаются очень большие проблемы. И вот как раз у нее такая причина. Ребенок не хочет кормиться. Она ездила в больницу, у нее была высокая температура несколько дней. Мы не могли ее сбить. Мы вызвали скорую. Сейчас делаем все для того, чтобы у нее не застаивалось молоко. И тогда все будет хорошо", — поделился Роман.

Жена Романа Сасанчина / instagram.com/annavi_i

Артист также рассказал, что Иванна очень устала. Он пытается ей помочь всем, чем может, чтобы его любимая хоть немного отдохнула.

"Сейчас она очень устала. Она после больницы. Также ребенка животик беспокоит. Ей сейчас очень тяжело", — добавил Роман.

Кстати, артист также признался, что ему сложно быть молодым папой. Впрочем, он очень радуется, что возлюбленная родила ему дочь.

Роман Сасанчин с женой и дочерью / instagram.com/sasanchyn_official

"Конечно, для меня еще сложно. Потому что мало опыта, но с женой постепенно со всем разбираемся. Родители помогают, Интернет помогает. Я только рад, потому что еще больше есть ради кого жить, а также ради кого двигаться вперед", — поделился исполнитель .

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