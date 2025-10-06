Роман Сасанчин впервые заговорил о причинах развода с женой и возможно ли примирение

Роман Сасанчин / © instagram.com/sasanchyn_official

Украинский певец и победитель "Голосу країни" Роман Сасанчин впервые заговорил о причинах развода с женой и поделился, возможно ли примирение.

Музыкант продолжает комментировать свой разрыв с избранницей Иванной. На этот раз исполнитель в Instagram-stories впервые откровенно заговорил о причинах. Хотя к конкретике артист не прибегает, но говорит, что на решение развестись повлияло немало факторов. Тем не менее, Сасанчин уверяет, что брак можно было бы сохранить, но у Иванны не было желания этого делать.

"Причин слишком много, хоть и были шансы все еще сохранить... Здесь больше о желании каждого", - говорит певец.

Также Роман Сасанчин высказался о возможном примирении. Артист говорит, что вообще не хотел этого развода, поэтому ждал возвращения жены и дочери в Украину. Впрочем, по словам исполнителя, Иванна приняла окончательное решение и дала четко понять, что чувств у нее уже нет. Поэтому, Роман Сасанчин делится, что ему остается только принять ее выбор, хотя это и дается ему больно.

"Я ждал обоих здесь! До последнего момента не хотел этого развода! Но когда переспросил в последний раз, услышал: "Я сделала свой выбор". Это очень больно, этого не хотелось, этого не должно было произойти! Но, если человек уже холоден ко мне и сделал такой выбор, выбора не принять этого нет, даже если это произойдет не сразу", - подытожил артист.

Отметим, Роман Сасанчин в течение шести лет состоял в отношениях с Иванной, из которых почти три - в браке. У пары есть общая дочь Элизабет. Недавно артист сделал неожиданное заявление о совместной опеке над ребенком после развода.