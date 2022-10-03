Роман Сасанчин залюбовал Сеть трогательным фото с 9-месячной дочерью

Победитель "Голосу. Діти" Роман Сасанчин показал маленькую дочь.
На своей странице в Instagram певец Роман Сасанчин поделился новой фотографией со своей 9-месячной дочкой Элизабет. Молодой отец стоял с девочкой на руках и смешно держал маленькую за щечки.
"Моя радость! Я просто без лишних слов оставлю это фото здесь", – коротко подписал милый кадр Сасанчин.
Трогательная фотография не оставила равнодушных среди поклонников Романа. В комментариях поклонники написали, что Элизабет выглядит очень мило.
- Какие вы красивые!
- Роми подходит статус папы!
- Маленькая красотка!
Ранее 24-летняя жена Романа Сасанкина Иванна рассказала, чем занималась до того, как познакомилась с певцом.
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