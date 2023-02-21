Роскошная 58-летняя Моника Беллуччи в чулках и пальто украсила обложку известного глянца

Знаменитая итальянская актриса Моника Беллуччи порадовала поклонников новым фотосетом.

В частности, знаменитость украсила обложки мартовского номера глянца Vogue Greece. Для фотосета 58-летняя актриса выбрала два образа.

Моника позировала на фоне лестницы в пальто. с чулками, на каблуке и с очками.

Второй образ знаменитости не уступал первому. Беллуччи выбрала немалую меховую шляпу, платье и чулки. На снимке Моника продемонстрировала свою привлекательность, сексуальность и хрупкость.

Отметим, что 18-летняя дочь Моники Беллуччи уверенно наступает на пятки звездной мамы. Девушка неоднократно снималась для известных глянцев, а также дефилировала на подиуме в одежде от известных брендов. Недавно же поклонники сравнили, насколько Дева Кассель похожа на знаменитую маму.

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