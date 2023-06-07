Роскошная 58-летняя Моника Беллуччи в платье с пикантным декольте украсила обложку известного глянца

Знаменитая итальянская актриса Моника Беллуччи в блестящем платье с пикантным декольте украсила обложку известного глянца.

Звезда фильма "Малена" позировала для страниц журнала COTE Magazine. Для фотосессии актриса выбрала три образа. Сначала Беллуччи позировала в закрытом платье бирюзового цвета с вырезами. Волосы знаменитость распустила, а образ дополнила массивным кольцом и серьгами.

Моника Беллуччи на страницах глянца / Фото: Фото из социальных сетей

Для других кадров звезда выбрала обтягивающее открытое платье и меховую накидку телесного цвета. Волосы 58-летняя Моника Беллуччи собрала в хвостик.

На обложке глянца знаменитость появилась в темно-зеленом блестящем платье с пикантным декольте. Образ актриса дополнила массивным колье.

Моника Беллуччи на страницах глянца / Фото: Фото из социальных сетей

Звезда фильма "Малена" украсила страницы июньского выпуска журнала COTE Magazine.

Напомним, недавно американская актриса Меган Фокс снялась в откровенном наряде для известного глянца. Также знаменитость впервые назвала диагноз своего психического расстройства.

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