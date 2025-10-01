- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 213
- Время на прочтение
- 1 мин
Роскошная Анна Тринчер в элегантном платье похвасталась прогулкой по ночному Дубаю: "Впервые здесь"
Артистка поделилась своими впечатлениями от поездки в крупнейший город ОАЭ.
Украинская певица Анна Тринчер решила отдохнуть от рабочих будней и отправилась в желанный отпуск.
Артистка полетела в один из крупнейших городов ОАЭ - Дубай. Как призналась знаменитость, раньше она там не была, поэтому такой опыт для нее новый. Исполнительница прилетела в Дубай и уже успела прогуляться по ночным улицам города.
Конечно же, Анна Тринчер устраивала импровизированные фотосеты, результатами которых поделилась в Instagram. Для прогулки певица выбрала элегантное красное платье с открытой спиной, которое удачно подчеркивает ее стройную фигуру. Волосы исполнительница распустила, а образ дополнила сумочкой и украшениями.
Анна Тринчер наслаждалась едой в одном из местных ресторанов и уже успела собственными глазами увидеть достопримечательность Дубая - самый высокий небоскреб в мире Бурдж Халифа. Конечно же, артистка сфотографировалась на фоне здания.
"Впервые здесь. Так красиво, аж дыхание затаила", - поделилась своими эмоциями артистка.
Напомним, недавно Анна Тринчер снялась в довольно пикантном фотосете, где предстала с измененной внешностью. Певица нарвалась на шутку от ведущей Леси Никитюк.