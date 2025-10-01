Роскошная Анна Тринчер в элегантном платье похвасталась прогулкой по ночному Дубаю: "Впервые здесь"

Анна Тринчер / © instagram.com/annatrincher_official

Украинская певица Анна Тринчер решила отдохнуть от рабочих будней и отправилась в желанный отпуск.

Артистка полетела в один из крупнейших городов ОАЭ - Дубай. Как призналась знаменитость, раньше она там не была, поэтому такой опыт для нее новый. Исполнительница прилетела в Дубай и уже успела прогуляться по ночным улицам города.

Конечно же, Анна Тринчер устраивала импровизированные фотосеты, результатами которых поделилась в Instagram. Для прогулки певица выбрала элегантное красное платье с открытой спиной, которое удачно подчеркивает ее стройную фигуру. Волосы исполнительница распустила, а образ дополнила сумочкой и украшениями.

Анна Тринчер наслаждалась едой в одном из местных ресторанов и уже успела собственными глазами увидеть достопримечательность Дубая - самый высокий небоскреб в мире Бурдж Халифа. Конечно же, артистка сфотографировалась на фоне здания.

"Впервые здесь. Так красиво, аж дыхание затаила", - поделилась своими эмоциями артистка.

