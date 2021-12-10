Роскошная Моника Беллуччи подчеркнула пышные формы обтягивающим платьем

Артистка снялась в изысканной фотосессии.

Итальянская актриса и модель Моника Беллуччи снялась в новой фотосессии и рассказала, как относится к суровым диетам и возрасту.

57-летняя итальянская актриса украсила обложку издания The Sunday Times Style и поделилась личным с британским глянцем.

Так, по словам звезды, даже через восемь лет после развода она продолжает общаться с Венсаном Касселем, отцом двух ее дочерей – Девы и Леони.

"Когда вы становитесь родителями, вы остаетесь родителями на всю жизнь. Поэтому отлично, если возможно сохранить отношения ради детей. Так, как это случилось с нами", — отметила артистка.

Как известно, Кассель в 2018-м женился на модели Тины Кунаки, которая на 30 лет моложе его. Их часто можно увидеть вместе как на светских мероприятиях, так и в Instagram девушке. А вот Моника свои дела сердечные предпочитает держать в секрете от общественности. Неудивительно, что и в этот раз на вопросы журналистов о нынешних отношениях — Беллуччи отвечать отказалась.

"Не верится, что вы спрашиваете, но, мне кажется, у меня с учетом возраста уже есть право не отвечать на такие вопросы", — отметила звезда.

Кстати, о возрасте. Моника сказала, что никогда не гналась за молодостью и не стремилась лечь под нож пластического хирурга. Стареть она не боится. Так же, как и чисел на весах. Белуччи призналась, истощать себя в спортзале – это не о ней. Она может позволить себе бокал вина и пасту.

А чтобы поддерживать себя в форме – иногда занимается пилатесом.

"Я не одержима. Я всегда была женщиной с пышными формами, никогда не была худой, такова моя природа. И я хочу стареть естественным путем. Когда тебе 50 или 60, у тебя нет тех же потребностей, что и в 20. Ты меняешься. К примеру, когда твой ребенок входит в комнату, ты видишь, что главное – это он", — объяснила артистка.

Беллуччи говорит, что приоритеты со временем меняются. И в зависимости от того, как тело стареет, душа только растет.

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