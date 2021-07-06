Роскошная Моника Беллуччи снялась с 16-летней дочерью-копией для Vogue

Родственницы очаровали невероятным шармом и красотой.

Итальянская актриса и модель Моника Беллуччи очаровала поклонников новой фотосессией.

Звезда стала украшением нового выпуска глянца Vogue. Италия, на страницах которого появилась вместе со своей 16-летней дочерью Девоq от экс-супруга Венсана Касселя.

Причем, на этот раз фокус съемок был сосредоточен именно на дочери знаменитости. На фотографиях, автором которых стал Рафаэль Паницци, мать и дочь предстают в одинаковых нарядах — черных платьях-футлярах, которые подчеркнули идеальные фигуры родственниц. Дева настолько похожа на свою знаменитую маму, что их трудно отличить.

Как призналась Беллуччи глянцу, именно Дева стала инициатором совместной фотосессии с мамой:

"Я спросила дочь, почему она хочет, чтобы мы снялись вместе. Она дала мне замечательный ответ: "Потому что в последний раз, когда мы снимались вместе, я еще была в твоем животе. Теперь, когда я пускаюсь в самостоятельное плавание, я хочу, чтобы это случилось снова", — рассказала Моника.

Отметим, что Дева сейчас активно строит свою карьеру в модельном бизнесе. К примеру, в начале этого года дочь Беллуччи и Касселя украсила обложку известного глянца ELLE.

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