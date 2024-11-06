Роскошная Моника Беллуччи в мини и прозрачной блузке в сеточку украсила обложку известного глянца

Итальянская актриса Моника Беллуччи в роскошном образе снялась для обложки известного глянца.

Знаменитость позировала для журнала ELLE китайской версии. Артистка появилась на страницах глянца в нескольких образах. В частности, знаменитая актриса примерила кожаное пальто и экстравагантное платье.

Моника Беллуччи / Фото: www.instagram.com/monicabellucciofficiel

Особенное внимание привлек наряд, где 60-летняя Моника Беллуччи позировала перед камерами в блузке в сеточку и мини-юбке. Каждый из образов актриса дополняла разнообразными массивными украшениями.

Моника Беллуччи / Фото: www.instagram.com/monicabellucciofficiel

Пользователи были просто ошеломлены красотой Моники Беллуччи. В комментариях знаменитость засыпали разными приятными комментариями. Актрисе писали, что она выглядит невероятно роскошно.

Моника Беллуччи / Фото: www.instagram.com/monicabellucciofficiel

Моника Беллуччи – самая красивая женщина в мире!

Чем больше ей лет, тем роскошнее она становится!

В этих колготках у нее просто идеальные ножки!

Напомним, недавно Монике Беллуччи исполнилось 60 лет. С юбилеем знаменитость поздравил ее бывший муж, французский актер Венсан Кассель. По случаю праздника артист показал, как выглядела Беллуччи в молодости.

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