Роскошная Моника Беллуччи в мини и прозрачной блузке в сеточку украсила обложку известного глянца

Знаменитость снялась в новом выпуске журнала ELLE.
Итальянская актриса Моника Беллуччи в роскошном образе снялась для обложки известного глянца.
Знаменитость позировала для журнала ELLE китайской версии. Артистка появилась на страницах глянца в нескольких образах. В частности, знаменитая актриса примерила кожаное пальто и экстравагантное платье.
Особенное внимание привлек наряд, где 60-летняя Моника Беллуччи позировала перед камерами в блузке в сеточку и мини-юбке. Каждый из образов актриса дополняла разнообразными массивными украшениями.
Пользователи были просто ошеломлены красотой Моники Беллуччи. В комментариях знаменитость засыпали разными приятными комментариями. Актрисе писали, что она выглядит невероятно роскошно.
- Моника Беллуччи – самая красивая женщина в мире!
- Чем больше ей лет, тем роскошнее она становится!
- В этих колготках у нее просто идеальные ножки!
Напомним, недавно Монике Беллуччи исполнилось 60 лет. С юбилеем знаменитость поздравил ее бывший муж, французский актер Венсан Кассель. По случаю праздника артист показал, как выглядела Беллуччи в молодости.
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