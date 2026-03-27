Роскошная Риз Уизерспун показала, как с тремя детьми отпраздновала 50-летие

Риз Уизерспун / © Associated Press

Американская актриса Риз Уизерспун отпраздновала день рождения.

Более того, в этом году у звезды Голливуда еще и был юбилей. Знаменитости исполнилось уже 50 лет. По случаю особенной даты актриса устроила громкую вечеринку. Риз Уизерспун арендовала заведение. Помещение было в ярких цветах, вокруг все было украшено цветами, а особенную атмосферу добавляла живая музыка.

Свой день рождения артистка встретила в белом игривом платье и сапожках. Волосы знаменитость распустила, а образ дополнила макияжем. Особенный день Риз Уизерспун разделила в компании друзей, родных и, конечно же, троих детей — дочери Авы и сыновей Дикона и Теннесси.

Риз Уизерспун с детьми / © instagram.com/reesewitherspoon

"Мое сердце разрывается от всей этой именинной любви! Празднование 50 лет жизни с моими детьми, семьей и многими друзьями сделало это событие таким особенным. Спасибо всем, кто обратился ко мне, прислал пожелания или поделился любовью издалека — это для меня очень важно", — высказалась о своем дне рождения актриса.

