Роскошный Emily Resort станет сердцем съемок ромкома об украинской Эмили: что известно

В Украине начались съемки романтической комедии под названием «Эмили в Emily», но без отсылки к известному сериалу Netflix. Команда под руководством продюсера Юрия Горбунова снимает нежную историю об отношениях мужчин и женщин. Зрители увидят на экранах как всем известных актеров, так и юных дебютантов.

«Это будет романтическая комедия, где будет 4 сюжетные линии, и каждая из них будет заканчиваться, ну, мы так хотим, хеппи-эндом, потому что это о любви, а любовь — это все в нашей жизни», — сказал Горбунов.

Где будут снимать ромком

Первые кадры сняли в Киеве на территории ВДНХ без традиционного разбиения тарелки перед стартом съемок. Вместо нее — вкусный торт с названием фильма во время перерыва между дублями.

А уже через несколько дней, 20 мая, камеры скажут «Мотор!» на территории одного из самых современных и роскошных комплексов отдыха Emily Resort, основателем и владельцем которого является известный львовский бизнесмен и меценат Григорий Козловский. Это масштабный ресторанно-курортный формат с гостиничной и событийной инфраструктурой. Он объединяет гастрономию с отдыхом и социальными инициативами, также направленными на поддержку ВСУ, включаючая программы по лечению и реабилитации раненых военных и гражданских.

Среди фантастических пейзажей, бассейнов, смотровых площадок и прозрачной, как хрусталь воды Винниковского озера будут разворачиваться события ленты.

Что известно о главных героях

Для главной пары, чья любовь должна расцвести в течение фильма «Эмили в Emily», — это дебют. Она — юная блогерша по имени Эмили, он — очаровательный парень, влюбленный в эту самоуверенную красавицу.

Эмили играет 19-летняя актриса Александра Демидова, которая учится на втором курсе театрального университета им. Карпенко-Карого. Для нее это дебютная роль в кино. Она родом из Николаева, не очень активна в соцсетях, не очень любит сериалы. Признается, что сериал-прототип намеренно не смотрела, потому что не хочет, чтобы ее образ Эмилии перекликался с известной экранной героиней.

В паре с Александрой в фильме играет Кирилл Яблучанский — студент того же театрального вуза только уже четвертого курса (мастерская Алексея Богдановича. — Авт.). Кирилл рассказывает, что кастинг на роль был непростым, но все решил момент, когда продюсеры посмотрели на него и Александру в паре.

«Наша кастинг-директор Яна Бернадская проделала невероятную работу. И когда эти „бриллианты“ — Кирилл и Саша — попали отдельно в разные дни, а потом мы их соединили на парных пробах, стало понятно, что это моментальный метч (идеальное сочетание. — Авт.). Они просто созданы друг для друга», — говорит режиссер Алексей Есаков.

В фильме мы также увидим Елену Хохлаткину, Сергея Сыплого, Андрея Исаенко, Лесю Самаеву и не только. А еще — Стаса Боклана. Без него, разумеется, никак, потому что он — персональный талисман продюсера Юрия Горбунова. Ну, так, по крайней мере, говорят члены съемочной группы.

Выпустить картину в прокат планируют в День святого Валентина в 2027 году.

Светлана Симоненко

