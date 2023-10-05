Россия атаковала Харьковщину: реакция звезд на кровавое преступление РФ, забравшее жизни полсотни человек

Российские оккупанты 5 октября около 13:15 обстреляли кафе-магазин в селе Гроза Купянского района, Харьковская область.

В результате ужасного преступления РФ по состоянию на 17:20 известно о гибели 50 мирных жителей. Среди жертв есть 6-летний мальчик. Сейчас на месте продолжаются спасательные работы, а медики оказывают пострадавшим первую помощь.

Украинские знаменитости отреагировали на кровавое преступление страны-агрессора России. Они шокированы циничным поступком оккупантов, который забрал жизни полсотни невинных людей.

Надя Дорофеева

"Конченый сосед, который давно потерял разум, продолжает свои страшные преступления. Сегодня ракета попала в Харьковскую область, село Гроза. Уже 49 погибших. 49 погибших! Уже 49 погибших! Бл*дь, какой это ужас!" – написала шокированная певица.

Реакция Нади Дорофеевой на обстрел Харьковской области / Фото: Фото из социальных сетей

Виктория Маремуха

"Российская ракета сегодня попала в гастроном! В селе Гроза Купянского района Харьковской области погибли 49 мирных жителей. Среди погибших есть 6-летний мальчик! Количество жертв еще подсчитывают. Мои соболезнования семьям погибших. Бесконечная боль", — написала блогерша.

Реакция Виктории Маремухи на обстрел Харьковской области / Фото: Фото из социальных сетей

Леся Никитюк

"Снова страшная беда.. И эта беда живет по соседству и забирает жизни наших мирных людей. Мои соболезнования семьям невиновных, которые сегодня погибли от рук террористов в Харьковской области", — возмутилась ведущая.

Реакция Леси Никитюк на обстрел Харьковской области / Фото: Фото из социальных сетей

Анна Саливанчук

"Ужас какой…Россияне обстреляли гражданский объект в селе Гроза, Купянского района. Предварительно известно о 48 погибших. Среди погибших есть 6-летний мальчик. Также известно о 6 раненых — также один ребенок, девочка. Разбор завалов продолжается... Россияне цинично и заведомо убили мирных людей…", — отметила актриса.

Реакция Анны Саливанчук на обстрел Харьковской области / Фото: Фото из социальных сетей

Святослав Вакарчук

"Российские подонки совершили очередной ужасный теракт! Десятки погибших и раненых, среди которых дети, после попадания вражеской ракеты в продуктовый магазин в селе Гроза в Харьковской области. Россию интересует ничто другое, как только уничтожение Украины. Поэтому должны все вместе, стиснув зубы, идти вперед, вплоть до нашей победы! Вечная память погибшим", — написал певец.

Реакция Святослава Вакарчука на обстрел Харьковской области / Фото: Фото из социальных сетей

Андрей Бедняков

"Харьковская область... Купянский район... Мои искренние соболезнования... Помните: ярость в донаты и помощь", — написал ведущий.

Реакция Андрея Беднякова на обстрел Харьковской области / Фото: Фото из социальных сетей

Даша Астафьева

"Сегодня в Харьковской области состоялись похороны. Во время поминального обеда по месту расположения кафе россия, страна-террорист, выпустила ракету и убила 49 человек. Возможно, погибших будет больше, спасатели достают тела из-под завалов. Среди пострадавших есть маленькие дети. Вы действительно все еще ищете хороших россиян?" – возмутилась певица.

Реакция Даши Астафьевой на обстрел Харьковской области / Фото: Фото из социальных сетей

alyona alyona

"Россияне обстреляли продуктовый магазин в селе Гроза Купянского района. На сегодня известно о 49 погибших, среди которых 6-летний мальчик. Это трагедия. Мои соболезнования родным", — написала певица.

Реакция alyona alyona на обстрел Харьковской области / Фото: Фото из социальных сетей

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