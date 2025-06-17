Россия атаковала Киев ракетами и дронами: звезды эмоционально отреагировали и назвали ночь "фильмом ужасов"

Маша Ефросинина, Наталка Денисенко

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В ночь на 17 июня страна-агрессор Россия массированно обстреляла Украину, а особенно под атакой оказался Киев.

Оккупанты выпустили по столице не менее 175 ударных беспилотников, более 14 крылатых ракет и две баллистические. К сожалению, попаданий не удалось избежать. В Соломенском районе столицы ракета попала по дому, разрушив полностью подъезд девятиэтажки. Кроме того, есть и другие попадания. В общем, повреждения получили восемь районов Киева.

К сожалению, есть погибшие. По состоянию на утро известно, что в Киеве погибло 14 мирных людей. Также более 100 гражданских получили ранения.

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Украинские знаменитости эмоционально отреагировали на обстрел. Звезды говорят, что эту ночь можно было назвать "фильмом ужасов".

Григорий Решетник

Шоумен всю ночь с семьей провел в подземном паркинге. Однако даже там они слышали громкие взрывы. На утро ведущий поблагодарил военных за защиту и сбивание вражеских целей. Григорий Решетник призывает конвертировать всю ярость в донаты, чтобы помочь ВСУ быстрее одолеть врага.

"Они хотят уничтожить нас... Однако нас сломать невозможно. Наши ребята ежедневно нуждаются в поддержке и помощи. Поэтому, кто сколько может, присоединяйтесь к сбору", - написал ведущий.

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Пост Григория Решетника / © instagram.com/grisha_reshetnik

Надя Дорофеева

Певица говорит, что ночью был настоящий ад. Артистка показала последствия вражеского попадания по многоэтажке.

"Уже 14 погибших в Киеве. Ад", - отметила исполнительница.

Пост Нади Дорофеевой / © instagram.com/nadyadorofeeva

Яна Глущенко

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Актриса говорит, что ночь была действительно страшная. Однако, артистка все же спокойна, что хотя бы сын спал и не слышал ужасных взрывов.

"Очередная страшная ночь... Сын, слава Богу, крепко спит. А я успокаиваю кота, собаку и себя...", - поделилась Глущенко.

Яна Глущенко с сыном / © instagram.com/yamo4ka

Наталка Денисенко

Актриса призналась, что ночью крепко спала и не слышала взрывов. Однако на утро артистка увидела весь тот ужас, что натворили оккупанты. Денисенко выразила свои соболезнования пострадавшим и семьям погибших.

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"Я не знаю, как так произошло, но в эту самую страшную ночь я просто спала...Просто спала с сыночком в обнимку, и мы ничего не слышали...Мы проснулась в фильме ужасов. Мои соболезнования семьям погибших и тем, кто пострадал", - написала артистка.

Пост Наталки Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Анна Саливанчук

Актриса говорит, что россияне устраивают настоящий геноцид. Знаменитость напомнила, что Россия - террористическая страна. Также актриса показала последствия вражеского обстрела.

"Просто по жилым домам, куча людей погибло, еще больше достают из-под завалов, это ужас", - говорит артистка.

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Пост Анны Саливанчук / © instagram.com/salivanchuk.anna

Виктория Маремуха

Блогерша всю ночь провела с сыном в укрытии. Маремуха говорит, что ночь была действительно ужасной, а россияне устроили настоящий террор.

"Это была ужасная ночь, в очередной раз террор против украинцев со стороны этих террористов", - отметила блогерша.

Виктория Маремуха с сыном / © instagram.com/vicky_mare

Маша Ефросинина

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Ведущая вместе с сыном пряталась в метро. Ефросинина отметила, что это была одна из самых страшных ночей.

"Очередная страшная ночь", - написала ведущая.

Маша Ефросинина с сыном / © instagram.com/mashaefrosinina

MONATIK

Певец говорит, что эта ночь была ужасная и сложная. Впрочем, артист призвал продолжать держаться.

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"На улице пахнет дымом и неописуемой болью. Киев. Это была сверхсложная, ужасная ночь... Держимся", - написал исполнитель.

Пост MONATIK / © instagram.com/monatik_official

Напомним, всего неделю назад Россия тоже массированно обстреливала Украину. Враг тогда нанес атаки ударными беспилотниками и крылатыми и баллистическими ракетами. Знаменитости также реагировали на атаку на Киев.