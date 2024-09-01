Россия атакует Харьков: Потап, Полякова и другие отреагировали на уничтожение "Дворца спорта" и убийства

Звезды не сдерживают эмоций ненависти к оккупантам.
Сегодня, 1 сентября, страна-террористка Россия нанесла массированный ракетный удар по Харькову.
В частности, российские оккупанты днем нанесли 4 удара по харьковскому "Дворцу спорта", разрушили другую гражданскую инфраструктуру, магазины, почтовое отделение и унесли мирную жизнь украинцев. В настоящее время идет ликвидация последствий: спасатели тушат пожары и разбирают завалы, под которыми остается много пострадавших.
В Instagram украинские звезды не могут молчать и каждый раз говорят о кровавых преступлениях россиян, призывая мир обратить внимание на Украину и помочь остановить произвол врагов. В частности, делятся кадрами террора и выражают свои соболезнования городу.
Потап
"Россия снова и снова атакует Украину. В Харькове ранены более 30 человек! Мир должен знать! Распространяйте это", — призвал продюсер.
Оля Полякова
"Теперь Дворца нет... Господи! Сколько всего они уничтожили, изуродовали, сколько жизней унесли... Страна-гной", — выразилась певица.
Маша Ефросинина
"Я хочу, чтобы каждый россиянин - взрослый и маленький - хоть раз в жизни почувствовал на себе то, что испытывают сегодня жители Харькова, Сум, Запорожья и других городов, где посреди дня части города превращаются в кровавые руины. И мне совсем не стыдно им это желать, "потому что они невиновные", "мирные и бессильные" — мой мозг просто не обрабатывает эту информацию. Моя толерантность живет в пределах Украины, и когда пересекает границу с *б*нным соседом, она превращается в абсолютно сухое желание мести за то, что 921 день моя лента в окровавленных украинских телах...", - призналась ведущая.
Ольга Сумская
"Харьков сейчас! Террор продолжается! Нелюди! Дворец спорта", — возмутилась действиями оккупантов актриса.
Тина Король
"Харьков, родимый, держись!", — написала артистка.
Лилия Ребрик
"Харьков", — написала ведущая, добавив смайлик в виде рук, сложенных в молитве.
Анатолий Анатолич
"Снова центр Харькова. Десятки людей. Ну как это. Это просто геноцид", — отметил шоумен.
Анастасия Приходько
"Харьков. 01.09.2024", — подписала фото с последствиями террора певица.
Напомним, Харьков ежедневно страдает от вражеских обстрелов. Так, 30 августа Россия также ударила по гражданской инфраструктуре. Звезды отреагировали на преступление оккупантов.
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