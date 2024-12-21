Россия цинично отомстила Лайме Вайкуле за поддержку Украины и антивоенную позицию

Россия отомстила латвийской певице Лайме Вайкуле за то, что она выступает против войны и поддерживает Украину.

Россияне цинично отобрали в исполнительницы бизнес, о чем пишут российские пропагандисты. Еще в 2000-х годах артистка вместе с партнером Ширазом Мамомедовым открыла компанию "Лайма-Люкс Рус", которая занималась управлением салонов красоты, продавала косметику, аксессуары и мебель. После начала полномасштабного вторжения Вайкуле передала свои права компаньону. Однако бизнесмену этого оказалось маловато.

В сентябре этого года Мамедов подал в суд, чтобы полностью отобрать у певицы права на компанию, исключить ее из состава управления и завладеть бизнесом. Наконец, судья принял иск в пользу партнера исполнительницы. Следовательно, в артистки цинично отобрали бизнес. Певица пока никак не реагировала на новость.

Лайма Вайкуле / Фото: скриншот с видео

Отметим, с самого начала полномасштабной войны Лайма Вайкуле осудила действия российских властей и поддержала Украину. Исполнительница неоднократно демонстрировала свою антивоенную позицию, за что в РФ ее начали травить. Тем не менее, своего мнения о войне и вторжении России в Украину артистка не изменила. Недавно Лайма Вайкуле обратилась к россиянам и попыталась им открыть глаза на то, что же на самом деле происходят и как им врут пропагандисты. Однако у жителей РФ это лишь вызвало истерику.

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