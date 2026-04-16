Россия массированно атаковала Украину: Полякова, Ребрик и другие эмоционально отреагировали на жестокий обстрел
Знаменитости показали последствия обстрела и в очередной раз напомнили, что РФ — террористическая страна.
Страна-агрессор Россия продолжает совершать ужасные преступления на украинских землях и массированно обстреливать города и поселки.
Днем 15 апреля и в ночь на 16-е РФ запустила по Украине почти 700 дронов-камикадзе, 19 баллистических ракет, а также крылатых. К сожалению, попаданий не удалось избежать. В частности, вражеские снаряды попали по жилым домам в Днепре, Киеве и Одессе. В результате обстрела есть много пострадавших и, к сожалению, погибших, среди которых - 12-летний ребенок.
Украинские знаменитости эмоционально отреагировали на жестокий обстрел. Они показывали последствия атаки и делились своими мыслями об ужасной ночи.
Оля Полякова
Певица в Instagram опубликовала видео от United24, где говорилось о последствиях обстрела Киева. Также на английском языке сообщалось о пострадавших и погибших. Таким образом англоязычная аудитория артистки сможет узнать о преступлениях российских оккупантов.
Лилия Ребрик
Актриса показала, какое в Киеве утро после ужасной ночи. В частности, столицу заполонил черный густой дым, который, к сожалению, свидетельствует о вражеских попаданиях.
"Мой Киев. Утро после страшной ночи", - поделилась знаменитость.
Марина Боржемская
Фитнес-тренер показала попадания в Одессе, Киеве и Днепре. В частности, на кардах виднеются только одни руины. Спортсменка почтила память погибших.
Lida Lee
Артистка отметила, что ночь на 16 апреля выдалась ужасной для всей Украины. Знаменитость выразила искренние соболезнования семьям, которые в результате враждебных действий России потеряли своих родных.
"Просто ужасная ночь для всей страны. Обнимаю каждого и сочувствую тем, кто потерял близких", - поделилась исполнительница.
Анна Саливанчук
Актриса говорит, что ночь была ужасной. По словам знаменитости, "прилеты" были в том районе Киева, где она живет. Анна Саливанчук говорит, что Россия не прекращает совершать террор и забирать жизни невинных людей.
"Ночь террора по Украине: по меньшей мере 14 погибших и более 100 раненых после массированной атаки баллистикой и дронами по мирным городам. Пока я мирно спала в Карпатах, мой район пылает", - говорит артистка.
Антонина Хижняк
Актриса делится, что эта ночь была ужасной и громкой. По словам артистки, РФ в очередной раз подтверждает свое звание террористической страны.
"Ох и ночка... Было громко. Киеву досталось сегодня (15 апреля - прим. ред.). Соболезнования всем пострадавшим...", - отметила актриса.
Ирина Горовая
Продюсер говорит, что ночь выдалась ужасной для всей Украины. Досталось и Киеву, и Одессе, и Харькову, и Днепру. К сожалению, в результате ужасного обстрела есть пострадавшие и погибшие. Ирина Горовая выразила свои искренние соболезнования.
"Ужасная ночь в Киеве, Одессе, Харькове и Днепре. Мои соболезнования пострадавшим", - выразила продюсер.
MONATIK
Певец ночью во время ужасного обстрела обращался к подписчикам и призвал их держаться, несмотря ни на что.
"Ох, держитесь", - обращался к подписчикам артист.
