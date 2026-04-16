Россия массированно атаковала Украину: Полякова, Ребрик и другие эмоционально отреагировали на жестокий обстрел

Оля Полякова и Лилия Ребрик

Страна-агрессор Россия продолжает совершать ужасные преступления на украинских землях и массированно обстреливать города и поселки.

Днем 15 апреля и в ночь на 16-е РФ запустила по Украине почти 700 дронов-камикадзе, 19 баллистических ракет, а также крылатых. К сожалению, попаданий не удалось избежать. В частности, вражеские снаряды попали по жилым домам в Днепре, Киеве и Одессе. В результате обстрела есть много пострадавших и, к сожалению, погибших, среди которых - 12-летний ребенок.

Украинские знаменитости эмоционально отреагировали на жестокий обстрел. Они показывали последствия атаки и делились своими мыслями об ужасной ночи.

Оля Полякова

Певица в Instagram опубликовала видео от United24, где говорилось о последствиях обстрела Киева. Также на английском языке сообщалось о пострадавших и погибших. Таким образом англоязычная аудитория артистки сможет узнать о преступлениях российских оккупантов.

Реакция Оли Поляковой на обстрел Киева / © instagram.com/polyakovamusic

Лилия Ребрик

Актриса показала, какое в Киеве утро после ужасной ночи. В частности, столицу заполонил черный густой дым, который, к сожалению, свидетельствует о вражеских попаданиях.

"Мой Киев. Утро после страшной ночи", - поделилась знаменитость.

Лилия Ребрик прокомментировала обстрел Киева / © instagram.com/liliia.rebrik

Марина Боржемская

Фитнес-тренер показала попадания в Одессе, Киеве и Днепре. В частности, на кардах виднеются только одни руины. Спортсменка почтила память погибших.

Марина Боржемская отреагировала на обстрел Украины / © instagram.com/uzelkova.marina

Lida Lee

Артистка отметила, что ночь на 16 апреля выдалась ужасной для всей Украины. Знаменитость выразила искренние соболезнования семьям, которые в результате враждебных действий России потеряли своих родных.

"Просто ужасная ночь для всей страны. Обнимаю каждого и сочувствую тем, кто потерял близких", - поделилась исполнительница.

Lida Lee прокомментировала обстрел Киева / © instagram.com/lidalee_official

Анна Саливанчук

Актриса говорит, что ночь была ужасной. По словам знаменитости, "прилеты" были в том районе Киева, где она живет. Анна Саливанчук говорит, что Россия не прекращает совершать террор и забирать жизни невинных людей.

"Ночь террора по Украине: по меньшей мере 14 погибших и более 100 раненых после массированной атаки баллистикой и дронами по мирным городам. Пока я мирно спала в Карпатах, мой район пылает", - говорит артистка.

Анна Саливанчук отреагировала на обстрел Киева / © instagram.com/salivanchuk.anna

Антонина Хижняк

Актриса делится, что эта ночь была ужасной и громкой. По словам артистки, РФ в очередной раз подтверждает свое звание террористической страны.

"Ох и ночка... Было громко. Киеву досталось сегодня (15 апреля - прим. ред.). Соболезнования всем пострадавшим...", - отметила актриса.

Антонина Хижняк с сыном / © instagram.com/tonya_actress

Ирина Горовая

Продюсер говорит, что ночь выдалась ужасной для всей Украины. Досталось и Киеву, и Одессе, и Харькову, и Днепру. К сожалению, в результате ужасного обстрела есть пострадавшие и погибшие. Ирина Горовая выразила свои искренние соболезнования.

"Ужасная ночь в Киеве, Одессе, Харькове и Днепре. Мои соболезнования пострадавшим", - выразила продюсер.

Ирина Горовая отреагировала на обстрел Киева / © instagram.com/gorovaya_irina

MONATIK

Певец ночью во время ужасного обстрела обращался к подписчикам и призвал их держаться, несмотря ни на что.

"Ох, держитесь", - обращался к подписчикам артист.

MONATIK отреагировал на обстрел Киева / © instagram.com/monatik_official

