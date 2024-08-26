Россия массированно обстреливает Украину: беременная жена Монатика, Тарабарова показались с детьми в укрытии

Сегодня, 26 августа, с самого утра Россия атакует Украину беспилотниками и ракетами.

РФ в очередной раз совершает террор со стратегических бомбардировщиков, с акватории Черного моря и истребителей МиГ-31К. Многочисленные взрывы слышны в разных городах Украины. Среди них – Киев, Харьков, Одесса, Кривой Рог, Хмельницкий, Днепр, Львов и Луцк.

Украинские знаменитости уже отреагировали на зверство россиян, показались с семьями в укрытиях, призвали украинцев беречь себя. И, конечно же, поблагодарили силы ПВО, напоминая о ежедневных донатах украинскому войску.

Жена Дмитрия Монатика

Беременная Ирина Монатик во время воздушной тревоги вместе с двумя сыновьями немедленно спустилась в подземный паркинг, откуда и показала их фотографию.

"Жизнь – укрытие", — подписала кадр возлюбленная Монатика.

Звезды отреагировали на атаку Украины 26 августа

Светлана Тарабарова

Певица со своими тремя детьми тоже показала, как находится в укрытии. Как известно, артистка с мужем заранее продумала планировку дома и имеет специально оборудованное место для детей. Так,вместе они напомнили, что однозначно "любовь победит".

"Как на 4м2 импровизированного домашнего укрытия может быть сконцентрировано столько любви и ненависти одновременно?... Ненависть к тем, кто крадет детство наших детей, мечты, жизни, города. И любовь. Безграничная. Бесспорная. Настоящая... И да, любовь победит!", - отметила Светлана Тарабарова.

Звезды отреагировали на российскую атаку Украины 26 августа

Илона Гвоздева

Хореограф как раз во время объявления ракетной опасности была в пути, поэтому она сильно волновалась за свою и дочери жизнь, ведь они вместе ехали с отдыха из Болгарии в Украину. Через некоторое время Илона вышла на связь с фанами и сообщила, что все, к счастью, хорошо.

"Наконец-то приехали, все хорошо. Мы целые, живые доехали из Болгарии. Все, кто волновался, все хорошо. Всем спасибо за переживания", — поделилась звездный тренер.

Звезды отреагировали на атаку Украины 26 августа

Дети Елены Кравец

Маша Кравец показала фото с братом Ваней и сестрой Катей из коридора и напомнила, что Россия – страна-террорист.

"Не доброе утро из коридора", — написала старшая дочь Елены Кравец.

Звезды отреагировали на атаку Украины 26 августа

Кристина Решетник

Жена ведущего Григория Решетника в своем фотоблоге также осветила ужасы, происходящие в результате утренней атаки РФ Украины. В частности, как беременные в роддомах и маленькие дети в больницах страдают прямо в этот момент. В настоящее время дети звездных супругов находятся за границей в безопасности.

"Дай боже здоровья силам ПВО. Знаете, о чем я мечтаю – точно догадываетесь. Ровно. Роддом. Женщины прячутся в подвалах. Этого они точно не заслуживают. И дети, и все", — подчеркнула блогерша.

Звезды отреагировали на российскую атаку Украины 26 августа

Наталка Денисенко

Несмотря на отдых с сыном и мужем в Карпатах, актриса поблагодарила силы ПВО за сохраненные жизни и призвала беречь себя.

"Боже... Как больно, когда твои родные переживают такие страхи! Спасибо всем силам обороны и силам ПВО, которые берегут нашу жизнь. Берегите себя!", — написала Денисенко.

Звезды отреагировали на атаку Украины 26 августа

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