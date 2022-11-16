Россия обстреляла Украину: Саливанчук оказалась в эпицентре событий, Анатолич видел пролет ракеты

Российские оккупанты 15 ноября нанесли массированный ракетный обстрел по Украине. Страна агрессор-выпустила почти 100 ракет, 77 из которых сбили ПВО.

Впрочем, попадания были. Россия попала в два жилых дома, расположенных в Печерском районе столицы. Кроме того, оккупанты попали в энергетические объекты, из-за чего многие украинцы остались без света.

Украинские знаменитости прокомментировали коварный и враждебный обстрел Россией Украины и рассказали, как были свидетелями взрывов и пролетов ракет.

Анна Саливанчук

Актриса оказалась рядом с эпицентром взрыва вражеской ракеты в Киеве. Звезда, когда началась тревога, пошла с младшим сыном в гардеробную, которая служила им укрытием. Там они уже услышали сильный взрыв. Анна призналась, что они тогда испугались и боялись даже выходить.

"Рядом очень бахнуло. Так бахнуло, что мне страшно открывать дверь, если честно, и подходить к окну, и смотреть. Какой ужас, держитесь люди", — рассказала Саливанчук.

Анна Саливанчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

MamaRika

Знаменитость гуляла во дворе с маленьким сыном, когда услышала взрывы. Певица сразу с Давидом побежала в укрытие. Там артистка снова услышала взрывы.

MamaRika / Фото: instagram.com/mamarika_official

Alekseev

Дом певца расположен рядом с тем, в который попала российская ракета. Артист рассказал, что были сильно слышны взрывы.

"Снова теракт. Это произошло рядом с моим домом, через окно было четко слышать взрыв… Изменит ли это что-нибудь? Конечно, нет. Мы смеемся вам в лицо и знаем, что армия РФ – это сборище террористов, а власть – обычные военные". преступники и воры, которые обязательно будут за все это наказаны и проиграют! Позор…", — прокомментировал артист.

Alekseev / Фото: instagram.com/alekseev_officiel

Анатолий Анатолич

Шоумен собственными видел, как над Киевом пролетали вражеские ракеты. Ведущий тогда ехал в своем автомобиле. Знаменитость призывает всех не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

"Эти существа бьют по Киеву, поэтому будьте в безопасности. Не пренебрегайте!", — подчеркнул ведущий.

Анатолий Анатолич / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Илона Гвоздева

Танцовщица со слезами на глазах прокомментировала то, как Россия массированно обстреливает Украину. Знаменитость отметила, что от этого, в первую очередь, страдают дети. В частности, дочь Илоны боится выходить из дома.

"После вчерашних ракетных ударов мой ребенок очень испугался. Рия боится выходить, в принципе, на улицу. И мне как маме очень досадно и больно, что наши дети сейчас вынуждены все это чувствовать, видеть и слышать. Надеюсь, когда мы поедем, во Львов, она немного перезагрузится, и после я планирую ее вывезти на три-четыре дня просто отдохнуть, чтобы мой ребенок немного отвлекся", — рассказала танцовщица.

Илона Гвоздева / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Читайте также: