Россия ударила по Украине баллистикой и дронами: Сумская, Цымбалюк, Подкопаева и другие отреагировали

Атака на Киев 8 сентября – реакция звезд

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В ночь на 8 сентября Россия совершила массированную атаку по Украине ракетами и ударными дронами. После тяжелой ночи украинские знаменитости показали последствия обстрелов и рассказали, как пережили очередную атаку противника.

Этой ночью воздушная тревога продолжалась в разных регионах Украины. Российские войска применили ракеты и беспилотники, а основной удар пришелся, в частности, на Киевщину. Воздушные силы сообщили о многочисленных сбитых целях, однако зафиксировали и попадание.

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В Киеве в результате атаки погибли и пострадали, повреждены гражданские объекты, в нескольких районах возникли пожары.

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Редакция ТСН.ua собрала реакции украинских знаменитостей, которые этой ночью вместе с другими согражданами были вынуждены прятаться от российских ракет и дронов.

Леся Никитюк

Телеведущая поделилась своими переживаниями после ночной атаки и показала, какова была ситуация в столице. В ответ на ее кадры один из пользователей написал гневный комментарий, на что Леся обругала его.

Атака на Киев 8 сентября — реакция звезд

Наталья Денисенко

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Актриса показала кадры после атаки во время своей поездки в машине.

Атака на Киев 8 сентября — реакция звезд

Ольга Сумская

Актриса не осталась в стороне и поделилась эмоциями после тяжелой ночи. В частности, показала вид из окна автобуса, которым возвращалась с гастролей в Киев.

Атака на Киев 8 сентября — реакция звезд

Тарас Цымбалюк

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Актер также отреагировал на массированный обстрел Украины и обратился к подписчикам после ночной атаки.

Атака на Киев 8 сентября — реакция звезд

Екатерина Тышкевич

Беременная актриса показала, как с мужем и домашним питомцем проснулась после ночного террора и не сдерживала гнева.

Атака на Киев 8 сентября — реакция звезд

Ирина Монатик

Жена певца Дмитрия Монатика также отреагировала на события этой ночи и показала жуткие кадры Киева в дыму.

Атака на Киев 8 сентября — реакция звезд

Яна Глущенко

Актриса также показала задымленный Киев во время утренней поездки в авто.

Атака на Киев 8 сентября — реакция звезд

Лилия Подкопаева

Олимпийская чемпионка присоединилась к волне гневных реакций украинцев, в очередной раз оказавшихся под российским обстрелом, и показала себя в укрытии.

Атака на Киев 8 сентября — реакция звезд

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