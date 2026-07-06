Россия ударила по жилому комплексу известного украинского певца: "Самый страшный звук в жизни"

Артем Никитин, атака на Киев 6 июля

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Украинский певец Артем Никитин сообщил, что в ночь на 6 июля российская армия попала в жилой комплекс, где проживает его семья.

Артист вышел на связь в Instagram и рассказал, что во время воздушной тревоги вместе с женой и детьми находился в укрытии. Именно это, по его словам, спасло их, ведь взрыв раздался совсем рядом с домом. Певец отметил, что подобное им приходится переживать уже в третий раз.

Никитин опубликовал жуткое видео по укрытию, на котором слышен мощный взрыв в момент попадания. А после отбоя тревоги показал последствия российской атаки. С улицы был виден масштабный пожар, который после удара начал перебрасываться на соседние дома. На месте с самого утра работали спасатели и пожарные.

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«Момент попадания в наш ЖК. Самый страшный звук в жизни… Это п**ц. У нас все ок, мы были в укрытии с детьми. Третий раз уж так. Вид нашей квартиры. Пламя перешло на другие квартиры», — сообщил певец.

Дата публикации 11:52, 06.07.26 Количество просмотров 4 РФ попала в ЖК Артема Никитина: певец показал жуткий момент взрыва

Сторис Артема Никитина

Напомним, в ночь на 6 июля Россия совершила очередную массированную комбинированную атаку на Киев, применив ракеты и ударные беспилотники. Больше всего пострадали Подольский, Дарницкий, Оболонский и Голосеевский районы столицы. По последним данным, погибли по меньшей мере 11 человек, еще 46 получили ранения, среди них — дети. В разных районах города повреждены жилые дома, разгорелись масштабные пожары, а спасатели продолжают ликвидировать последствия ударов.

Напомним, недавно украинские звезды показывали последствия очередных российских обстрелов 6 июля. В частности, стало известно о выбитых окнах в квартире Елены Кравец и изуродованном ЖК Виктора Павлика.

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