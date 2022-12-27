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Россияне цинично украли песню Skofka, которую он посвятил погибшему на войне другу

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
956
Время на прочтение
1 мин
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Россияне цинично украли песню Skofka, которую он посвятил погибшему на войне другу

Skofka / Фото: instagram.com/skofka.ua

Музыкант отреагировал на поступок россиян.

Песню исполнителя Skofka, которую он посвятил погибшему на войне с оккупантами другу, цинично украли российские певцы.

В частности, речь идет о композиции "Чути гімн ", которую артист выпустил в августе. Skofka своей песней почтил память друга детства, который погиб, когда защищал страну от российских оккупантов.

Однако недавно россияне добрались до композиции украинского исполнителя. Они ее перевели на русский, заменили название на "выстоим" и немного перефразировали строки. Также жители страны-агрессора в клипе снимали триколоры и показывали символ российского вторжения в Украину – "Z".

© instagram.com/skofka.ua
Фото: instagram.com/skofka.ua

Skofka уже отреагировал на циничный поступок россиян. Рэпер был шокирован тем, что его песню украли.

"К такому я точно не был готов", – прокомментировал Skofka.

Skofka / © instagram.com/skofka.ua
Skofka / Фото: instagram.com/skofka.ua

Украинцы тоже отреагировали на воровство песни. Пользователи Сети упрекнули россиян, что те ничего не могут придумать самостоятельно и все всегда воруют.

  • А свое придумать сложно? Или это импортозамещение?
  • Позор! Как всегда украли песню украинского исполнителя!
  • Свое хотя бы что-нибудь можете придумать? Жалкая пародия на замечательную песню!

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Дата публикации
Просмотры
956
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