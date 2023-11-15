Россияне использовали лицо украинской певицы в целях пропаганды: реакция артистки

Неугомонные россияне принялись засорять оккупированные территории Украины пропагандистскими материалами за использование фотографий украинских звезд без разрешения на это.

Недавно оккупанты развесили на территории Мелитополя позорные рекламные объявления, которые агитировали менять украинские фамилии и гражданство на российское. Лицом никчемной пропаганды почему-то выбрали участницу нацотбора на "Евровидение-2023", певицу и блогершу FIINKA, настоящее имя которой Ирина Выхованец.

Певица FIINKA / Фото: twitter.com/alexkokcharov

На афише, которая появилась в соцсети "Х", певица одета в вышиванку и венок. Рядом с ней россияне разместили герб страны-агрессорки. Также они призвали, чтобы украинцы во время смены гражданства на российское поменяли и фамилии. Одна из таких им показалась слишком "нацистской", поэтому "Галушко" моментально превратилась в "Глушковую". Жалкие оккупанты не забыли подчеркнуть свое уже стандартное "очищение от украинского нацизма".

Певица FIINKA уже успела отреагировать на позорную ситуацию и такой "креатив". В частности, представительница культуры Гуцульщины обрадовалась, что стала лицом "украинского нацизма". Она призналась, что наоборот была бы невероятно счастлива, если бы ею пугали русских детей.

FIINKA / Фото: instagram.com/fiinka_official

"Утром знакомый военный ВСУ, который, кстати, родом из Мариуполя, присылает мне эти фото и говорит: "Иришка, как тебя приятно здесь видеть". Господь, слезь и посмотри на это покаяние. Как можно выбрать фотографию максимально проукраинской молодой гуцулки для призыва смены фамилий? Интересно, чего именно моя фотография на обложке этой новейшей интерпретации "Мини Мазайла"? А, точно. Я же в одном интервью сказала, что националистка. А тем калицунам все равно, что нацистка, что националистка. Но приятно стать лицом украинского нацизма. Ох, как хорошо было бы, если москальских детей пугали Фиинкой", – прокомментировала артистка в собственном фотоблоге.

Напомним, недавно украинская актриса, звезда сериала "Будиночок на щастя" Виталина Библив сменила свою фамилию и имя на украинские. Она назвала веские причины такого решения.

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