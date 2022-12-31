Россияне на новогодние праздники нанесли массированный ракетный удар по Украине: реакция знаменитостей

Российские оккупанты 31 декабря, перед самым Новым 2023 годом, нанесли циничный массированный ракетный удар по Украине.

В частности, в некоторых областях были попадания вражеских ракет. Звезды украинского шоу-бизнеса отреагировали на обстрел оккупантами Украины и в очередной раз напомнили, что Россия – страна-террорист.

Светлана Тарабарова

Артистка показала, как сейчас выглядит одна из гостиниц Киева, куда попала российская ракета. Исполнительница добавила, что украинцы обязательно выстоят, а все причастные к обстрелам будут наказаны.

"Центр Киева сейчас. Все, кто причастен к этому злу — заплатят. Нелюди. А мы выстоим", — прокомментировала Тарабарова.

Тарас Цымбалюк

По словам актера, главный его вывод в этом году, что Россия – страна-террорист. Также Цымбалюк прокомментировал разрушение россиянами дворца "Украина".

"Вместо приема новогодних детских праздников – столичный дворец "Украина" сегодня принимал на себя очередной удар извергов", — возмутился Цымбалюк.

Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Анна Кошмал

Актриса отметила, что россияне целенаправленно целились по объектам гражданской инфраструктуры.

"Координаты в высокоточную ракету вносятся заранее. Это не случайное падение ракеты — это "сознательное" попадание", — прокомментировала актриса.

Фото: instagram.com/smorkovkina

Леся Никитюк

Ведущая подчеркнула, что ВСУ ответят оккупантам за их поступок. Также Леся выразила соболезнования пострадавшим в результате вражеской ракетной атаки.

"ВСУ вам судья! Мои соболезнования всем пострадавшим... Держимся люди", — подчеркнула знаменитость.

Юлия Санина

Исполнительница пожелала, чтобы этот ужасный 2022 год уже закончился. Также артистка добавила, что россияне, которые обстреливают Украину, — чудовища, и ничего уже их не изменит.

"Уроды продолжают быть уродами. И ни одно новогоднее чудо этому не поможет. 2022-й – иди уже себе", — прокомментировала исполнительница.

Фото: instagram.com/the_hardkiss

Злата Огневич

Артистка показала, как выглядит после вражеской атаки дворец "Украина".

"Дворец искусств "Украина" теперь с выбитыми окнами… после ракетной атаки. Первое мое сольное шоу в палаце "Украина" называлось "Моя История"… очень символично. Следующая история – победная", — добавила Злата.

Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Владимир Дантес

Певец обратился к подписчикам из России, которые все еще подписаны на его фотоблог. Артист показал им последствия вражеских атак и подчеркнул, чтобы они это вспоминали, когда слушали новогоднее поздравление диктатора Путина.

"31 декабря. Новый год. Киев. Рядом дорога, где я ездил в течение пяти лет, где я жил, где зимой люди катаются на лыжах, сноубордах, дети на коньках... А это возле дворца "Украина". Центр! Каждый год! здесь родители с детьми приходили на елку и проводили время с семьей. Смотрите на это 12,7% подписчиков из России, передавайте другим и слушайте внимательно дальше новогоднее поздравление своего президента", — сказал Дантес.

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