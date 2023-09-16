Россияне нагло украли популярный украинский сериал и опозорились ужасным фотошопом на постерах

Враг продолжает посягать не только на украинские территории, но и на наши проекты.

Россияне украли еще один украинский кинопродукт – популярный сериал "Поймать Кайдаша", снятый по мотивам повести Ивана Нечуй-Левицкого.

На российских пиратских сайтах в Сети появились украденные серии украинского проекта, которые россияне еще и нагло перевели. Отличились воры не только своей наглостью, но и постерами, которые они "создали" для сериала — лица главных героев они неумело присоединили к другому фото, чтобы не брать оригинальную афишу с украинским названием.

Фото: instagram.com/baklanov.gr

Более того, в комментариях на сайтах граждане страны-агрессорки еще и даже возмущались тем, что почему-то в украиноязычном сериале так не хватает диалогов на русском.

На циничность россиян отреагировал один из актеров сериала Григорий Бакланов, исполнивший роль Лаврина. Он показал, какие позорные постеры наделали россияне и посмеялся над их нелепостью.

Фото: instagram.com/baklanov.gr

"Знали, что усские переозвучили Кайдашев и смотрят на пиратских платформах?", — поинтересовался Бакланов.

Фото: instagram.com/baklanov.gr

Коллеги актера по сериалу, Тарас Цымбалюк и Антонина Хижняк, также отреагировали на встречу Григория в соцсетях и были ошеломлены поступком "соседей".

Отметим, что это уже не первый раз, когда россияне воруют украинское кино. Так, в Сети появилась пиратская копия фильма "Люксембург, Люксембург" с нелепым русским переводом.

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