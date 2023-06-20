Россияне нагло украли украинский фильм "Люксембург, Люксембург" и опозорились ужасным переводом

Комедийный фильм "Люксембург, Люксембург", ставший одним из самых кассовых украинских лент, был нагло украден россиянами.

Так, на просторах Интернета начали распространяться пиратские копии фильма с русским переводом. Факт наглой кражи изрядно возмутил украинцев. А вот перевод вообще вызвал истерику в Сети, ведь слушать то, что напереводили воры без смеха просто невозможно.

Российские "творцы" даже не подумали проверить, как правильно произносятся или переводят те или иные слова с украинского, поэтому перевод просто ошеломляет своей несуразностью. По этому поводу украинцы уже пошутили в соцсетях:

Рева это тот, что Александр?

По инерции воруют, как ни стиралки так прочее!

Угорали несколько минут!

Это они еще и на озвучку потратили деньги!

Отметим, что, как пишут многие пользователи в Сети, на российских пиратских сайтах можно найти немало украинских лент с переводом.

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