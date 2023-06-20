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Россияне нагло украли украинский фильм "Люксембург, Люксембург" и опозорились ужасным переводом

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
1096
Время на прочтение
1 мин
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Россияне нагло украли украинский фильм "Люксембург, Люксембург" и опозорились ужасным переводом

Украинцы уже успели посмеяться над нелепостью русских переводчиков.

Комедийный фильм "Люксембург, Люксембург", ставший одним из самых кассовых украинских лент, был нагло украден россиянами.

Так, на просторах Интернета начали распространяться пиратские копии фильма с русским переводом. Факт наглой кражи изрядно возмутил украинцев. А вот перевод вообще вызвал истерику в Сети, ведь слушать то, что напереводили воры без смеха просто невозможно.

@pani_sonja Рубрика «я в ахую» #люксембурглюксембург #курганиагрегат #украинскоекино ♬ оригинальный звук — Пани Соня

Российские "творцы" даже не подумали проверить, как правильно произносятся или переводят те или иные слова с украинского, поэтому перевод просто ошеломляет своей несуразностью. По этому поводу украинцы уже пошутили в соцсетях:

  • Рева это тот, что Александр?
  • По инерции воруют, как ни стиралки так прочее!
  • Угорали несколько минут!
  • Это они еще и на озвучку потратили деньги!

Отметим, что, как пишут многие пользователи в Сети, на российских пиратских сайтах можно найти немало украинских лент с переводом.

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Дата публикации
Просмотры
1096
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