Россияне нагло украли украинский мультфильм "Мавка. Лесная песня"

Также в РФ положили глаз на голливудский мультфильм "Братья Супер Марио в кино".

Россияне нагло украли популярный украинский мультипликационный фильм "Мавка. Лесная песня", премьера которого в Украине прошла 2 марта.

Об этом сообщили создатели фильма на официальной странице в Facebook — MAVKA. Кроме украинского мультфильма россияне украли и голливудский – "Братья Супер Марио в кино".

Это дело рук одного из российских кинотеатров. На сайте заведения уже разместили афишу, где сообщается об анонсе премьеры "Братьев Супер Марио в кино", а мультфильм покажут перед сеансами "Мавки".

Россияне украли "Мавку. Лесную песню" / Фото: из соцсетей

Таким образом в РФ придумали "теневую схему". Кинотеатры продают билеты на одну картину, а показывают совсем другую и называют это "досеансным обслуживанием". Украинская "Мавка. Лесная песня" стала частью этой циничной схемы. К слову, у россиян нет лицензии ни на показ украинской, ни голливудской ленты.

"Анонсы показов нашего фильма — муляж, ведь у страны-террориста нет доступа к нашему мультфильму и тем более прав на его дистрибуцию. Но для нецивилизованной страны правил и законов не существует. Крадет и у нас, и у Голливуда", — отметили создатели "Мавки".

Напомним, "Мавка. Лесная песня" – это украинский мультфильм, созданный при поддержке Госкино и Агентства США по международному развитию. Лента стала настоящим хитом, ведь всего за первую неделю показов в кино собрала рекордное количество кассовых сборов.

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