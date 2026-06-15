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Россияне нанесли удар по Лавре: беременная Витвицкая показала пожар, а Матвиенко — последствия атаки
Украинские знаменитости отреагировали на очередной циничный удар российских оккупантов по культурному наследию Украины.
В ночь на 15 июня россияне дважды обстреляли Национальный заповедник Киево-Печерская лавра — объект, входящий в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Один из вражеских дронов попал в алтарную часть Успенского собора — Стефановский придел, а во время повторной атаки была повреждена Башня Иоанна Кушника, которая является частью фортификационного комплекса Верхней Лавры XVII–XVIII веков. Спасатели с ночи борются с последствиями атаки и разбирают конструкции, чтобы окончательно ликвидировать возгорание. Из-за опасности для людей Лавру временно закрыли для посетителей.
На фоне шокирующих новостей украинские звезды начали делиться снимками с места попадания, показывающими, как сейчас выглядит Лавра, и эмоционально реагировать на очередное преступление оккупантов.
Соломия Витвицкая
Беременная телеведущая опубликовала кадры пожара на территории Лавры и рассказала о последствиях ночной атаки.
Тоня Матвиенко
Певица показала, как спасатели с самого утра устраняют последствия российского удара по святыне.
Екатерина Тишкевич
Беременная актриса опубликовала видео, на котором во время пожара в Киево-Печерской лавре слышны колокола.
«Бог есть, и Он всё видит», — кратко написала артистка.
Джамала
Певица также отреагировала на обстрел и опубликовала кадры последствий атаки россиян на исторический памятник.
Лилия Ребрик
Ведущая не осталась в стороне и опубликовала в фотоблоге материалы о повреждениях Лавры после ночной атаки.
Ольга Сумская
Актриса эмоционально отреагировала на новость о попадании в святыню.
«Боже… Лавра! Успенский собор», — написала Сумская.
Екатерина Осадчая
Телеведущая призвала украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
«Это ужас, который происходит с нами. Берегите себя. Укрытие — единственная защита», — подчеркнула звезда.
Тина Кароль
Певица также опубликовала кадры последствий российского нападения на Киево-Печерскую лавру.
Оля Полякова
Артистка присоединилась к общественной реакции звезд и показала своим подписчикам, как выглядит святыня после вражеского удара.
К слову, несколькими часами ранее певица Наталья Могилевская также показала, как пряталась с дочерьми от вражеского обстрела. Она появилась с семьей в укрытии и получила неожиданную поддержку от российской певицы Аллы Пугачевой.