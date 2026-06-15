Россияне нанесли удар по Лавре: беременная Витвицкая показала пожар, а Матвиенко — последствия атаки

Киево-Печерская лавра — реакция звезд

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В ночь на 15 июня россияне дважды обстреляли Национальный заповедник Киево-Печерская лавра — объект, входящий в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Один из вражеских дронов попал в алтарную часть Успенского собора — Стефановский придел, а во время повторной атаки была повреждена Башня Иоанна Кушника, которая является частью фортификационного комплекса Верхней Лавры XVII–XVIII веков. Спасатели с ночи борются с последствиями атаки и разбирают конструкции, чтобы окончательно ликвидировать возгорание. Из-за опасности для людей Лавру временно закрыли для посетителей.

На фоне шокирующих новостей украинские звезды начали делиться снимками с места попадания, показывающими, как сейчас выглядит Лавра, и эмоционально реагировать на очередное преступление оккупантов.

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Соломия Витвицкая

Беременная телеведущая опубликовала кадры пожара на территории Лавры и рассказала о последствиях ночной атаки.

Удар по Киево-Печерской лавре — реакция звезд

Тоня Матвиенко

Певица показала, как спасатели с самого утра устраняют последствия российского удара по святыне.

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Удар по Киево-Печерской лавре — реакция звезд

Екатерина Тишкевич

Беременная актриса опубликовала видео, на котором во время пожара в Киево-Печерской лавре слышны колокола.

«Бог есть, и Он всё видит», — кратко написала артистка.

Удар по Киево-Печерской лавре — реакция звезд

Джамала

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Певица также отреагировала на обстрел и опубликовала кадры последствий атаки россиян на исторический памятник.

Удар по Киево-Печерской лавре — реакция звезд

Лилия Ребрик

Ведущая не осталась в стороне и опубликовала в фотоблоге материалы о повреждениях Лавры после ночной атаки.

Удар по Киево-Печерской лавре — реакция звезд

Ольга Сумская

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Актриса эмоционально отреагировала на новость о попадании в святыню.

«Боже… Лавра! Успенский собор», — написала Сумская.

Удар по Киево-Печерской лавре — реакция звезд

Екатерина Осадчая

Телеведущая призвала украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

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«Это ужас, который происходит с нами. Берегите себя. Укрытие — единственная защита», — подчеркнула звезда.

Удар по Киево-Печерской лавре — реакция звезд

Тина Кароль

Певица также опубликовала кадры последствий российского нападения на Киево-Печерскую лавру.

Удар по Киево-Печерской лавре — реакция звезд

Оля Полякова

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Артистка присоединилась к общественной реакции звезд и показала своим подписчикам, как выглядит святыня после вражеского удара.

Удар по Киево-Печерской лавре — реакция звезд

К слову, несколькими часами ранее певица Наталья Могилевская также показала, как пряталась с дочерьми от вражеского обстрела. Она появилась с семьей в укрытии и получила неожиданную поддержку от российской певицы Аллы Пугачевой.

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