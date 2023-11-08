Россияне обесцветили радугу в клипе корейской группы из-за страха получить штраф за пропаганду ЛГБТ

Флаг ЛГБТ-сообщества состоит из тех же цветов, что и радуга, за исключением голубого.

Российский телеканал отметился абсурдным поступком из-за страха нарваться на штраф за пропаганду ЛГБТ-сообщества.

На музыкальном канале в эфир дали клип корейской группы Seventeen на песню God of Music. Однако россиянам пришлось внести свои коррективы. Дело в том, что в клипе на фоне музыкантов виднеется радуга. Однако российский телеканал побоялся давать в эфир такие цвета из-за якобы "пропаганды" ЛГБТ.

Флаг ЛГБТ-сообщества состоит из того же цвета, что и радуга, за исключением голубого. Поэтому, из-за страха получить штраф, россияне обесцвечили кадры, где есть радуга. Вместо этого в клипе виднеется серое небо.

Российский канал обесцветил радугу в клипе корейской группы, чтобы не нарваться на штраф

Кстати, даже сами россияне оказались не в восторге от такого поступка телеканала. Они были возмущены, что руководство испортило яркий клип группы и даже назвали это "маразмом".

Напомним, недавно украинский режиссер Таню Муиньо сняла клип для участника группы BTS Чонгука. Почти через неделю видеоработа украинки собрала более 26 миллионов просмотров на YouTube.

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