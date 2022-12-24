Россияне обстреляли центр Херсона: украинские знаменитости отреагировали на трагедию

Российская армия нанесларакетный удар по центру Херсона 24 декабря. Известно, что из-за вражеской атаки минимум восемь человек погибли и 20 получили ранения.

Украинские знаменитости также отреагировали на очередную трагедию и еще раз призвали признать Россию страной-террористом.

Маша Ефросинина

Телеведущая показала, какой выглядит сегодня для украинцев перед Рождеством из-за постоянных вражеских обстрелов.

"Но Рождество в Украине сегодня выглядит так... Херсон — очередная трагедия", — написала Маша.

Надя Дорофеева

Певица показала последствия ракетного удара по городу на фотографиях, которыми поделился президент Украины Владимир Зеленский. Звезде было тяжело сдержать слезы.

Андрей Бедняков

Телеведущий показал всю подлость россиян, еще недавно обещавших херсонцам "счастливую" жизнь в РФ, а теперь бьют по ним ракетами.

"Снова обстреляли Херсон, где еще вчера были "навсегда". Держитесь, херсонцы", — написал Бедняков.

Светлана Тарабарова

Беременная исполнительница очень болезненно реагирует на все происходящие в ее родном городе события. Светлана очень волнуется, ведь в Херсоне до сих пор находятся ее родители. В столь сложное время певицу поддерживают дети.

"Я всю ночь почти не спала...Херсон...Родители. Если бы ни они — я бы наверняка не смеялась вообще...Дети — мое спасение", — поделилась артистка.

Святослав Вакарчук

Лидер группы "Океан Ельзи", посетивший накануне трагедии Херсон, написал в своем сообщении, что все причастные к этой трагедии должны понести наказание.

"Российские террористы обстреляли центр Херсона. Несколько человек погибли. Десятки раненых. И счет идет на секунды. В день перед Рождеством... Они будут гореть в аду. Но они должны ответить и в этом мире", - написал Вакарчук.

Даша Квиткова

Жена шоумена Никиты Добрнина призывает всех делать ежедневные донаты в поддержку нашей армии, так мы сможем предупредить такие ужасные события и навсегда выгнать врага с нашей земли.

"Вижу эти новости и иду делать донаты, когда больно и плохо", — сказала Даша.

Андрей Данилко

Артист, известный под псевдонимом Верка Сердючка, также отреагировал на удары по Херсону. Он добавил фото с места трагедии и подписал их тремя эмоджами разбитого сердца.

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