Категория
Гламур
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English
Россияне обстреляли центр Херсона: украинские знаменитости отреагировали на трагедию

Россияне обстреляли центр Херсона: украинские знаменитости отреагировали на трагедию

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
968
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Россияне обстреляли центр Херсона: украинские знаменитости отреагировали на трагедию

Звезды выразили свои соболезнования.

Российская армия нанесларакетный удар по центру Херсона 24 декабря. Известно, что из-за вражеской атаки минимум восемь человек погибли и 20 получили ранения.

Украинские знаменитости также отреагировали на очередную трагедию и еще раз призвали признать Россию страной-террористом.

Маша Ефросинина

Телеведущая показала, какой выглядит сегодня для украинцев перед Рождеством из-за постоянных вражеских обстрелов.

"Но Рождество в Украине сегодня выглядит так... Херсон — очередная трагедия", — написала Маша.

©

Надя Дорофеева

Певица показала последствия ракетного удара по городу на фотографиях, которыми поделился президент Украины Владимир Зеленский. Звезде было тяжело сдержать слезы.

©

Андрей Бедняков

Телеведущий показал всю подлость россиян, еще недавно обещавших херсонцам "счастливую" жизнь в РФ, а теперь бьют по ним ракетами.

"Снова обстреляли Херсон, где еще вчера были "навсегда". Держитесь, херсонцы", — написал Бедняков.

©

Светлана Тарабарова

Беременная исполнительница очень болезненно реагирует на все происходящие в ее родном городе события. Светлана очень волнуется, ведь в Херсоне до сих пор находятся ее родители. В столь сложное время певицу поддерживают дети.

"Я всю ночь почти не спала...Херсон...Родители. Если бы ни они — я бы наверняка не смеялась вообще...Дети — мое спасение", — поделилась артистка.

©

Святослав Вакарчук

Лидер группы "Океан Ельзи", посетивший накануне трагедии Херсон, написал в своем сообщении, что все причастные к этой трагедии должны понести наказание.

"Российские террористы обстреляли центр Херсона. Несколько человек погибли. Десятки раненых. И счет идет на секунды. В день перед Рождеством... Они будут гореть в аду. Но они должны ответить и в этом мире", - написал Вакарчук.

Даша Квиткова

Жена шоумена Никиты Добрнина призывает всех делать ежедневные донаты в поддержку нашей армии, так мы сможем предупредить такие ужасные события и навсегда выгнать врага с нашей земли.

"Вижу эти новости и иду делать донаты, когда больно и плохо", — сказала Даша.

©

Андрей Данилко

Артист, известный под псевдонимом Верка Сердючка, также отреагировал на удары по Херсону. Он добавил фото с места трагедии и подписал их тремя эмоджами разбитого сердца.

©

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
968
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация