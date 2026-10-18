ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
369
Время на прочтение
2 мин

Россияне разрушили магазин Андре Тана в Ровно: дизайнер показал выбитые витрины и поврежденные стены

Это уже не впервые, когда бизнес дизайнера получает повреждения.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Андре Тан

Андре Тан / © instagram.com/andre_tan_official

Известный украинский дизайнер и стилист Андре Тан сообщил, что россияне разрушили один из первых его брендированных магазинов.

Российские оккупанты 16 октября массированно обстреляли Ровно. К сожалению, в городе были зафиксированы разные попадания. В частности, дрон попал по зданию ТРЦ. Как рассказал Андре Тан в своем Instagram, там расположен один из первых его брендированных магазинов. Заведение получило серьезные повреждения — разбитые витрины и разрушенные стены.

«Сегодня (18 октября — прим. ред.) мне очень больно. Знаете почему? Потому снова разрушен магазин Андре Тана и на этот раз в городе Ровно. Для меня это особая история, ведь Ровно — один из первых наших партнеров, поверивший в бренд. Мы вместе росли, мечтали, преодолевали трудности. Сегодня видеть, как все это, что мы строили более 15 лет, разрушено — мне невыносимо больно», — поделился дизайнер.

Андре Тан / © instagram.com/andre_tan_official

Андре Тан / © instagram.com/andre_tan_official

К счастью, никто не пострадал. И сам Андре Тан говорит, что разбитые витрины и поврежденные стены — это не самое страшное. Дизайнер подчеркнул, что такими поступками россиянам не удастся сломать украинцев. Тем временем он с командой продолжит творить и отстроит все поврежденное.

«Самое страшное — это не разрушенные стены и не разбитые витрины. За каждым магазином стоят семьи, мечты и надежды на завтрашний день. Я благодарен нашей команде за силу и выдержку. Мы уже не раз теряли магазины, мы в них вкладывали душу, но нас не сломить. Можно разрушить стены, но невозможно разрушить нашу с вами веру и желание жить и творить каждый день», — заверил дизайнер.

Магазин Андре Тана в Ровно / © instagram.com/andre_tan_official

Магазин Андре Тана в Ровно / © instagram.com/andre_tan_official

Отметим, это уже не впервые, когда магазин Андре Тана терпит повреждения. Ранее оккупанты разрушали его брендированные магазины в Херсоне, Кривом Роге и Днепре.

Напомним, недавно дом боксера Александра Усика пострадал в результате российских обстрелов. Жена спортсмена Екатерина показала повреждение.

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie