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Россияне разрушили магазин Андре Тана в Ровно: дизайнер показал выбитые витрины и поврежденные стены
Это уже не впервые, когда бизнес дизайнера получает повреждения.
Известный украинский дизайнер и стилист Андре Тан сообщил, что россияне разрушили один из первых его брендированных магазинов.
Российские оккупанты 16 октября массированно обстреляли Ровно. К сожалению, в городе были зафиксированы разные попадания. В частности, дрон попал по зданию ТРЦ. Как рассказал Андре Тан в своем Instagram, там расположен один из первых его брендированных магазинов. Заведение получило серьезные повреждения — разбитые витрины и разрушенные стены.
«Сегодня (18 октября — прим. ред.) мне очень больно. Знаете почему? Потому снова разрушен магазин Андре Тана и на этот раз в городе Ровно. Для меня это особая история, ведь Ровно — один из первых наших партнеров, поверивший в бренд. Мы вместе росли, мечтали, преодолевали трудности. Сегодня видеть, как все это, что мы строили более 15 лет, разрушено — мне невыносимо больно», — поделился дизайнер.
К счастью, никто не пострадал. И сам Андре Тан говорит, что разбитые витрины и поврежденные стены — это не самое страшное. Дизайнер подчеркнул, что такими поступками россиянам не удастся сломать украинцев. Тем временем он с командой продолжит творить и отстроит все поврежденное.
«Самое страшное — это не разрушенные стены и не разбитые витрины. За каждым магазином стоят семьи, мечты и надежды на завтрашний день. Я благодарен нашей команде за силу и выдержку. Мы уже не раз теряли магазины, мы в них вкладывали душу, но нас не сломить. Можно разрушить стены, но невозможно разрушить нашу с вами веру и желание жить и творить каждый день», — заверил дизайнер.
Отметим, это уже не впервые, когда магазин Андре Тана терпит повреждения. Ранее оккупанты разрушали его брендированные магазины в Херсоне, Кривом Роге и Днепре.
Напомним, недавно дом боксера Александра Усика пострадал в результате российских обстрелов. Жена спортсмена Екатерина показала повреждение.