Россияне сорвали концерт Олега Скрипки в Швейцарии: "Кремлевская пропаганда работает"

Концерт солиста группы "Вопли Видоплясова" Олега Скрипки, который должен был состояться в Швейцарии, сорвали россияне.

Об этом музыкант рассказал в Instagram. По словам артиста, он должен был дать благотворительное выступление в швейцарском Цюрихе, однако его отменили. Скрипка убежден, что это дело рук россиян. В частности, пропагандисты за границей распространили ложь, что Скрипка сторонник ультранационалистической идеологии.

"Кремлевская пропаганда работает за границей: чем грубее ложь, тем больше в нее верят. Абсолютно безосновательно меня обвиняют в приверженности ультранационалистической идеологии, что является абсолютной ложью. Следовательно, не проверив фактов, зарубежные медиа распространяют эту дезинформацию, что приводит к отмене концерта в Цюрихе, Швейцария", — возмутился Скрипка.

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Музыкант подчеркнул, что группа "Вопли Видоплясова" за рубежом дает благотворительные концерты. Впрочем, во время выступлений они не только собирают средства на помощь ВСУ, но и доносят миру правду о войне и о том, какие ужасы на территории Украины делает Россия.

"Организуя туры во время войны, мы стремимся не только поддерживать ВСУ, но и доносить мировому сообществу, что Украина самобытная страна со своими традициями, своей культурой и сегодня она борется с озверевшем агрессором Россией, которая не прекращает ракетные обстрелы мирных городов... Каждый наш концерт призван объединить украинцев и европейцев за границей, которые поддерживают нашу страну в трудные времена", — отметил артист.

Напомним, это не в первый раз, когда концерты Олега Скрипки за границей срывают российские пропагандисты. В прошлом году выступления в Германии отменяли, ведь в прессе появилась информация, что якобы "Вопли Видоплясова" – фашисты.

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