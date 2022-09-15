Россияне срывают концерты Олега Скрипки в Германии: "Мы понимаем, откуда ноги растут"

Так концерты "Вопли Видоплясова" начали активно отменяться в Германии.

Как рассказал лидер группы "ВВ" Олег Скрипка, россияне делают все для того, чтобы выступления коллектива не могли проходить в немецких городах.

На странице в Instagram Скрипка запостил видео, в котором рассказал, что так вот в Гамбурге, в одном из клубов, с которым у группы был договор, они не могут отыграть концерт:

"Украинская музыка неожиданным образом начала получать сопротивление "тайных сил" в Германии. И начинают отменяться наши концерты под эгидой, что украинцы это фашисты и фашистам нельзя петь на родном языке и петь свои песни. Мы понимаем откуда ноги растут и, к сожалению, здесь немцы вроде становятся на сторону украинцев, но клубы не соблюдают контракты и мы не можем попасть в эти клубы", — говорит Скрипка.

Но музыкант сдаваться не намерен и сейчас группа пытается договориться с другой концертной площадкой о выступлении:

"Я хочу к вам обратиться, дорогие, кто приобрел билетики, кто еще не приобрел, поддерживайте нас! Мы сообщим, где мы будем выступать в Гамбурге. Такая коррупция и так работают длинные руки Кремля. Но мы все равно сделаем концерт и следите за событиями, как они будут развиваться", – призвал музыкант.

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