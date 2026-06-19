Россияне цинично взялись судить Тину Кароль и пригрозили ей 20 годами заключения: что произошло

Тина Кароль / © instagram.com/tina_karol

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Россия цинично возбудила против украинской певицы Тины Кароль уголовное дело.

Об этом сообщают российские пропагандисты. Страна-агрессор нагло обвинила Тину Кароль в так называемой дискредитации военных РФ и финансировании ВСУ. Поводом для возбуждения уголовного дела послужила последняя поездка артистки вместе с писателем Сергеем Жаданом в Харьковскую область, в рамках которой она встретилась с украинскими защитниками на Купянском направлении.

К слову, тогда исполнительница также выпустила песню «Ніч». Композиция была создана в сотрудничестве с группой «Жадан і Собаки» и бригадой «Хартія». Россияне нашли до чего и здесь докопаться. Мол, песня формирует «положительный образ военных».

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Тина Кароль и Сергей Жадан / © instagram.com/tina_karol

Кроме того, россияне возмущены тем, что Тина Кароль помогает финансово украинским военным. Певица переводит средства на нужды ВСУ и помогает закрывать сборы. РФ вздумалось, что украинская артистка не должна этого делать.

Сейчас в России проводят такие себе следственные действия. При этом пропагандисты цинично заявляют, что в случае доказательства «вины» Тины Кароль ей может грозить до 20 лет тюрьмы.

Напомним, пока россияне придумывают дела против украинских артистов, в Украине судят предателей. Недавно скандальная певица Таисия Повалий поплатилась за нарушение законодательства. В частности, артистка поддерживала оккупацию Украины, призывала к нарушению государственных границ, участвовала в пропагандистских мероприятиях, направленных на оправдание агрессии РФ против украинцев. Наконец, над исполнительницей состоялся суд. У артистки конфисковали все имущество в Украине и приговорили ее к 12 годам заключения. На фоне этого Повалий подалась просить помощи у РФ.

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