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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
2366
Время на прочтение
1 мин

Россияне цинично украли песню у известного украинского певца: "Именно когда Украина в трауре"

В РФ без всякого на то разрешения поют хит исполнителя.

Автор публикации
Валерия Сулима Валерия Сулима
Влад Дарвин

Влад Дарвин / © instagram.com/darwinvlad

Россияне цинично украли песню в известного украинского певца Влада Дарвина.

Речь идет о треке артиста “Три сестры”. Композицию исполнитель создал в 2013 году, а когда она в 2024-м снова оказалась в трендах, то перевел ее на украинский. Россияне тоже не обошли вниманием популярность песни “Три сестры”. Более того, они без всякого на то разрешения поют ее русскоязычную версию на федеральном пропагандистском телеканале.

“Как украинец я глубоко возмущен. Мою музыку использовали без моего разрешения и без международной лицензии на государственном российском телевидении — именно в то время, когда вся Украина находилась в трауре”, — рассказал артист.

Влад Дарвин очень возмущен таким поступком. А особенно после ужасного поступка оккупантов. 4 апреля страна-агрессор нанесла ракетный удар по Кривому Рогу и забрал жизни 19 невинных людей, среди которых девять — дети. В ночь на 6 апреля Россия обстреляла Киев.

Впрочем, это все не мешает россиянам воровать украинское, циничного его использовать или вообще выдавать за свое.

Напомним, недавно певица Злата Огневич оказалась в похожей ситуации. Россияне украли в артистки песню “За лісами, горами», перевели на русский и используют в пропагандистских целях.

Дата публикации
Количество просмотров
2366
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