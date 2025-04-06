Россияне цинично украли песню у известного украинского певца: "Именно когда Украина в трауре"

Влад Дарвин / © instagram.com/darwinvlad

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Россияне цинично украли песню в известного украинского певца Влада Дарвина.

Речь идет о треке артиста “Три сестры”. Композицию исполнитель создал в 2013 году, а когда она в 2024-м снова оказалась в трендах, то перевел ее на украинский. Россияне тоже не обошли вниманием популярность песни “Три сестры”. Более того, они без всякого на то разрешения поют ее русскоязычную версию на федеральном пропагандистском телеканале.

“Как украинец я глубоко возмущен. Мою музыку использовали без моего разрешения и без международной лицензии на государственном российском телевидении — именно в то время, когда вся Украина находилась в трауре”, — рассказал артист.

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Влад Дарвин очень возмущен таким поступком. А особенно после ужасного поступка оккупантов. 4 апреля страна-агрессор нанесла ракетный удар по Кривому Рогу и забрал жизни 19 невинных людей, среди которых девять — дети. В ночь на 6 апреля Россия обстреляла Киев.

Впрочем, это все не мешает россиянам воровать украинское, циничного его использовать или вообще выдавать за свое.

Напомним, недавно певица Злата Огневич оказалась в похожей ситуации. Россияне украли в артистки песню “За лісами, горами», перевели на русский и используют в пропагандистских целях.