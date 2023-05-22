Россияне украли интервью Комарова с Будановым и превратили его в пропагандистские фейки

Украинский путешественник и журналист Дмитрий Комаров на своем опыте увидел, что бывает, когда россияне берутся создавать пропаганду.

Для своего фильма "Год" о войне в Украине он записал интервью с начальником ГУР Кириллом Будановым, в котором обсудил будущее Крыма и последствия для предателей.

Однако российские пропагандисты решили утащить видео и использовали в собственных целях. Так, в росЗМП начались распространяться ролики из интервью Комарова с Будановым, где якобы глава разведки предлагает "уничтожать физически" население временно оккупированного Крыма. Хотя на самом деле он говорил о некоторых преступниках, которых после войны должен ожидать справедливый суд.

Фейковой нарезкой журналист поделился на своей странице в Instgaram и показал, как выглядел ролик на самом деле. Заметить, что видео было перемонтировано нетрудно, ведь в русской версии музыка выдает все места склейки.

"Россияне в лучших традициях российской "журналистики" сделали фейковый ролик из нашего интервью с Будановым. Склеили вопрос о том, как поступать после деоккупации Крыма, с ответом Буданова из другой части программы — там, где он рассказывает о унижении некоторых категорий военных преступников" "В итоге видео нарезали так, что в фейковом ролике все стало выглядеть так, будто Буданов говорит, что крымчан якобы будут физически уничтожать. Фейковый монтаж и изменение вопросов/ответов местами поменял смысл интервью", — рассказал Комаров.

Чтобы показать настоящий разговор с Будановым, Комаров и его команда поделились несмонтированным интервью.

"Сами того не понимая, z-каналы сделали прекрасную рекламу выпуска с Будановым. И тысячи россиян, которые даже не собирались смотреть это интервью – зашли на Ютуб и посмотрели выпуск целиком. Мы видим статистику – россиян этот выпуск смотрит много. Посмотрев, они убедились, что российские z-каналы распространяют фейки. А заодно посмотрели все интервью, и не только его. Подписались на канал. Вот как роспропаганда в итоге делает хуже для себя же", — рассказал о положительных последствиях Комаров.

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