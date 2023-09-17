Россияне украли украинский сериал "Поймать Кайдаша": реакция звезд проекта на наглость врага

Актриса, звезда сериала "Поймать Кайдаша" Антонина Хижняк прокомментировала наглость россиян, укравших украинский проект.

В программе "Сніданок. Вихідний" Хижняк поделилась, что у нее нет слов от поступка врага. Впрочем, сказала артистка, это еще раз доказывает их ничтожную сущность:

"Они умеют тырить, плохо фотошопить, дипфейки – это все тоже с их стороны.. Я вижу, что это тупо стыренное и переозвученное. Я думаю, ну вот в этом все они, вот вся их суть. Просто втихоря украсть, переозвучить и еще что-то там свое придумать. У меня нет слов", – прокомментировала Хижняк.

Россияне украли украинский сериал "Поймать Кайдаша" / Фото: instagram.com/baklanov.gr

Россияне украли сериал "Поймать Кайдаша" / Фото: instagram.com/baklanov.gr

Россияне сделали ужасный фотошоп афиши сериала "Поймать Кайдаша" / Фото: instagram.com/baklanov.gr

Также она поделилась, успели ли они с актерами-коллегами обсудить этот поступок россиян. Первым на это обратил внимание актер Григорий Бакланов, который в "Поймать Кайдаша" сыграл Лаврина:

"Эта новость – свежая. Я только вчера это увидела. Первым это запустил Гриша Бакланов, нашел где-то эти афиши, тегнул меня и понеслась. Еще лично мы не обсуждали, потому что это только вчера я увидела. Но мы все единогласны в том, что это зашквар, ну это же какой-то ужас. Как так…" – добавила актриса.

Актеры сериала "Поймать Кайдаша" / Фото: instagram.com/baklanov.gr

Напомним, на днях в Сети появилась информация, что россияне дерзко украли украинский сериал "Поймать Кайдаша", перевели его и сделали позорный фотошоп на постерах.

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