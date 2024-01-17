Россияне в Словении сорвали концерт известной украинской группы

Россияне помешали популярной украинской группе "ТНМК" отыграть концерт в Любляне, Словения.

Коллектив сейчас находится в благотворительном европейском туре. Музыканты собирают средства на спецподразделения ГУР, помощь семьям пострадавших и погибших разведчиков. Однако не во всех городах получается выступить без неприятных приключений.

В Любляне владелец клуба, где 16 января должен был состояться концерт, лишь за несколько часов до начала отказал предоставлять свою площадку. Как оказалось, причиной тому стала российская пропаганда.

Группа "ТНМК"

"Владелец клуба все согласовал, но на этапе финальных согласований он начал странно вести себя: то обвинял нас, что райдеры какие-то не такие, то информацию какую-то не отправили. Потом начал ставить условия и оскорблять, что мы не профессионалы. В день концерта он позвонил и сообщил, что его не будет, потому что мы — "неонацисты". Узнали впоследствии, что в Любляне активно действуют российские пропагандисты. Они бойкотируют все украинские митинги, делают все возможное, чтобы украинские ивенты отменялись. Эти люди позвонили владельцу клуба, сказали, что мы – "нацисты", ведем агрессивную пропаганду и хейтспичи", — прокомментировал ситуацию директор группы Святослав Румежак.

Музыканты пытались убедить владельца клуба, что концерт пройдет спокойно без неприятностей. Также артисты обещали быть осторожными в своих высказываниях, однако все уговоры оказались напрасными.

Группа "ТНМК" / Фото: instagram.com/tnmkongo

Наконец, "ТНМК" дал концерт. У группы получилось найти другой зал, где им разрешить выступить бесплатно. Как отметили артисты, это произошло благодаря украинской диаспоре в Любляне, которая помогла им найти выход из ситуации.

"Мы пытались договориться с площадкой, предлагали выполнить их условия, но все зря. Владелец клуба не согласился и отменил с "аргументом", что мы агрессивно настроены, а он за мир. Оперативно начали искать выход из ситуации. Благодаря нашей коллеге мы получили зал бесплатно", — добавил концертный директор "ТНМК".

Фагот и Фоззи / Фото: instagram.com/fahot

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