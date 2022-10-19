Россияне воруют украинские песни: в "Океану Ельзи" – "Не твоя війна", а в Go_A – SHUM

Россияне переводят хиты украинских артистов на русский язык и выдают их на свои.

Россияне пытаются цинично уничтожить все украинское. Это касается и украинской культуры тоже, а в частности – музыки.

Не одно десятилетие жители страны-агрессора считают: зачем что-нибудь придумывать, если можно что-то просто перевести и выдать за свое. Такая тенденция наблюдается уже достаточно давно. Вот как, например, народная песня "Ой мороз, мороз, не студи мене" резко стала русской — "Ой мороз, мороз, не морозь меня". И таких случаев много.

С началом полномасштабной войны в Украине подобная тенденция усилилась. Россияне переводят современные хиты украинских артистов и выдают их за свои, несмотря на авторские права.

Редакция сайта ТСН.ua собрала подборку известных песен, которые россияне пытаются себе присвоить.

Go_A – SHUM

Эта украинская песня стала популярной не только в Украине, но и в других странах, ведь с этой композицией группа принимала участие в песенном конкурсе "Евровидение". Впрочем, россияне внесли свои коррективы. Жители страны-агрессора с горем пополам перевели хит и выдали за свой. В частности, в России хит SHUM звучит так: "Приходи скорей, веснянка, да поторопись-ка, а мы выйдем на лужайку – будем веселится".

"Океан Ельзи" – "Не твоя війна" и "Обійми"

Удивительно, почему россияне выбрали именно эти песни украинской группы. Например, в песне "Обійми" они исполняют "когда настанет день, закончится война". Но еще удивительнее звучит на русском языке хит "Не твоя війна". Даже некоторые украинские слова композиции россияне решили не переводить: "Ветви калин похилилися. Мама, кому мы молилися? Сколько еще заберет она. Твоих детей, не твоя война?".

Кристина Соловий – "Тримай"

Трек украинской певицы еще в прошлом году присвоил российский рэпер. Мужчина оставил припев в исполнении Кристины, правда, сменил голос певицы автотюном. А вот вместо куплетов он добавил свой рэп на русском языке. Исполнитель пытался получить от певицы права на песню, но Кристина их ему не дала.

Впоследствии россияне пошли дальше. Они решили полностью перевести композицию исполнительницы на русский язык: "Слышишь, как страшно мне в плену? Как у твоих ладонях – нет так нигде".

Скрябин – "Мам", "Шампанські очі", "Люди як кораблі", "Спи собі сама"

Многие песни Кузьмы Скрябина пытаются себе присвоить русские. В частности, трек "Мам", где слова звучат: "Мам, ты меня прости, что я стал очень взрослым". Хит "Люди как корабли" русской версией также переведен не намного лучше: "А к берегу тихо волны несут раненые души живых кораблей. А от берега снова в море идут те, кто верил и правду знать хотел".

"Антитела" – "В той день коли закінчиться війна"

Тот самый "мастер", который и цинично украл песни Скрябина, решил присвоить и хит "Антител". Более того, россиянин еще и посвятил ее оккупантам, которые пришли грабить и убивать украинцев.

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