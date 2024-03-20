Россияне заявили о поддержке Дмитрием Нагиевым Путина и опозорились на лжи

Россияне опозорились фото российского актера и ведущего Дмитрия Нагиева, который якобы "поддержал" кремлевского диктатора путина.

Российские пропагандисты в Telegram распространили странное фото шоумена. На снимке Нагиев позирует на фоне авто, на стекле его приклеен символ "Z", который оккупанты во время вторжения в Украину рисовали на технике, да еще и в цветах георгиевской ленты. Не менее странной была и подпись под фото: "Сильной стране – сильный президент".

Некоторые решили, что таким образом Нагиев поддержал российское вторжение в Украину, а также после "выборов" поздравил путина с так называемой "победой".

Фейковое фото Дмитрия Нагиева

Впрочем, директор артиста разоблачила пропагандистов во лжи. Она заявила, что Нагиев пользуется только Instagram и все фото публикует именно там. Соответствующее фото, которое распространили россияне, он не делал. Директор заявила, что тот снимок – фейк.

"Я такой фотографии артиста не видела. У Дмитрия есть единственный официальный аккаунт в Instagram, больше нет его в соцсетях нигде, и этой фотографии там нет. Это какой-то фейк", — заявила директор актера.

Напомним, Дмитрий Нагиев ни разу публично не высказал свою позицию по поводу войны в Украине. Впрочем, он неоднократно намекал на свое настоящее отношение. В частности, в январе прошлого года актер отказался вести музыкальную премию в РФ, заявив, что "придет время и они наградят действительно стоящих".

Дмитрий Нагиев / Фото: instagram.com/nagiev.universal

Когда летом прошлого года оккупанты ракетами обстреляли Одессу, Нагиев опубликовал черно-белый ролик, который подписал: "Я не знаю, что вам сказать". Этот пост у россиян вызвал невиданную истерику. А недавно артист завуалированно заговорил о поддержке Украины и осудил действия российского руководства.

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