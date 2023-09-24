Россиянин Харламов неожиданно постебал Путина в эфире пропагандистского канала: "У вас есть план?"

Российский юморист Гарик Харламов неожиданно высмеял кремлевского диктатора Путина и его "многоходовую" политику прямо в эфире пропагандистского канала.

Похоже, что уже и до россиян стало доходить, что их власть лжет и делает из них дураков. Вместе с певцом Дмитрием Маликовым в эфире шоу Comedy Club спели ироническую песню, в которой перечислили все "беды", с которыми столкнулись жители страны-агрессорки из-за развязанной ими же полномасштабной войны в Украине.

В песне Харламов пожаловался, что теперь в России доллар стоит почти сто рублей, для москвичей остались только отечественные автомобили "москвичи", а весь мир считает РФ страной-агрессоркой и не хочет пускать ее граждан на свои территории. В конце своего выступления юморист задал Путину саркастический вопрос — все ли у диктатора идет по плану.

"А доллар стоит уже где-то сто рублей, под сто рублей. И из авто китайских лепят "москвичей" для москвичей. И россиянам въезд закрыт в 120 стран. В 130 стран. Уже скажите нам: у вас же есть какой-то план? Скажите, есть какой-то план?", — спел Харламов на мотив песни Валерия Леонтьева "Дельтаплан".

Россияне Гарик Харламов и Дмитрий Маликов высмеяли Путина на пропагандистском канале в РФ

Однако что Харламов, что Маликов больше не способны ни на что, кроме того, как петь песенки. Оба артиста умалчивают войну в Украине и продолжают активно выступать на пропагандистских телеканалах.

В начале полномасштабной войны Харламов на своей странице в Instagram выставил фото с перекрещенными руками в цветах украинского и русского флагов, символизирующих "единство" народов.

Публикация Гарика Харламова / Фото: instagram.com/garikkharlamov

Также позже юморист написал, что не стесняется быть россиянином и вся публикации, где он якобы отрекается от РФ на самом деле фейкова. По пропагандистским нарративам Гарик написал, что он "за меру" и вообще "не политик и не военный".

Публикация Гарика Харламова / Фото: instagram.com/garikkharlamov

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