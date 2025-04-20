Россиянка Юрина шокировала, какое наказание ей грозит в РФ за поддержку Украины: "Первую повесят"

Юлия Юрина / © instagram.com/yurina_yuyu

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Экс-солистка группы YUKO, певица Юлия Юрина, которая по происхождению россиянка, рассказала, как в России ее могут наказать за проукраинскую позицию.

Исполнительница с 2012 года живет в Украине. Более того, певица активно выпускает украинские песни и прославляет фольклор. Конечно же, Юлия Юрина осудила захватнические действия оккупантов и войну в Украине, которую развязала РФ. В интервью "Громадському" певица говорит, что за ее антивоенные высказывания и действия Россия может наказать заключением на 20 лет.

Юлия Юрина вспомнила свое недавнее выступление во Львове, где чтили погибших защитников. Певица исполнила гимн УПА. Артистка говорит, что за такое Россия мстила бы ей сразу.

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Юлия Юрина / © instagram.com/yurina_yuyu

"Люди не думают о том, что я до сих пор являюсь гражданкой россии, и что каждое мое действие, все, что я делаю здесь, - это уже 20 лет тюрьмы. Мы недавно во Львове выступали. Это был вечер памяти погибших героев, и я пела гимн УПА. И Саша Колмен Сердюк сказал, что если все будет плохо, то меня первую повесят", - поделилась певица.

Отметим, Юлия Юрина с 2012 года живет в Украине. Когда Россия вторглась на восток Украины и аннексировала Крым – артистка сразу же это осудила. Полномасштабная война еще больше вынудила исполнительницу критиковать РФ. Певица помогает Украине не только словом, но и делом. Она активно волонтерит, участвует в благотворительных концертах и ездит на деоккупированные территории. Также Юлия Юрина выпускает украинские песни и исследует фольклор.

Еще до полномасштабного вторжения певица пыталась получить гражданство Украины. Однако после февраля 2022 года эта процедура для россиян усложнилась. Недавно артистке снова отказали в предоставлении украинского гражданства. В Миграционной службе ответили, почему да.