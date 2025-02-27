Россиянке Юлии Юриной снова отказали в получении украинского гражданства

Экс-солистка группы YUKO, певица Юлия Юрина, которая является по происхождению россиянкой, снова не смогла подать документы на получение украинского гражданства.

Исполнительница с 2012 года проживает в Киеве. Артистка неоднократно подавала документы на получение украинского гражданства, однако ей отказывали. В ходе полномасштабной войны эта процедура для россиян усложнилась. Документы на получение паспорта Украины от граждан РФ по законодательству не принимают, для этого должно быть веское основание.

"Документы на смену гражданства от таких паспортов как у меня сейчас просто по законодательству не принимают, и это должно быть исключением", — поделилась артистка в Instagram.

Юлии Юриной отказали в получении паспорта Украины

В частности, певица должна получить ходатайство от Минкульта, которое докажет, что она стратегически важна для Украины. Именно с этим документом могут начать рассмотрение предоставления Юлии Юриной украинского гражданства. Артистка говорит, что уже дважды отправляла письмо в Минкульт с соответствующей просьбой, но не получила конкретного ответа. Поэтому артистка попросила о помощи. Юлия Юрина просит Минкульт выдать ей ходатайство, ведь именно в этом случае она может получить паспорт Украины, к которому стремится еще до полномасштабной войны.

Юлия Юрина / Фото: instagram.com/yurina_yuyu

"Сейчас я готовлюсь к еще двум экзаменам, которые мне нужно будет сдать, и самый главный документ, который позволит принять мои документы — это ходатайство от министерства, которое докажет, что я стратегически важное лицо для Украины. Я уже дважды отправляла письмо в Минкульт, чтобы за меня поручились, и получила промежуточный ответ. Сейчас я снова буду писать письма с просьбой сделать представление, на основании которого от меня могут принять все эти документы", - поделилась певица.

Отметим, Юлия Юрина с 2012 живет в Киеве и выпускает украинские песни. Артистка осудила вторжение России на восток Украины и аннексию Крыма. С началом полномасштабной войны исполнительница помогает стране не словом, а делом. Она волонтерит, дает благотворительные концерты и ездит на деоккупированные территории. Кроме того, артистка учит петь украинские народные песни. С Россией певица разорвала все связи и свела к минимуму общение с родными.

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