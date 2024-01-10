Российская актриса Лазарева вспомнила, как в начале войны жила в Киеве и как ее поддерживали украинцы

Российская актриса Татьяна Лазарева вспомнила, как в начале полномасштабной войны жила в Киеве.

В интервью журналистке ТСН Марии Васильевой в проекте "Ремарки" знаменитость призналась, что приехала в Украину на съемку "Лиги Смеха". Однако уехать Лазарева не успела, ведь началась война. По словам актрисы, первые дни российского вторжения она была действительно взволнована, а особенно когда приехала сняться в прямом эфире, ведь именно тогда начался обстрел.

"Там, где я была в тот день, я действительно была взволнована. Меня пригласили на прямой эфир, но там начался обстрел. Тогда прямой эфир выключили, обстрел был совсем рядом, потому что его слышно было", — вспомнила знаменитость.

Татьяна Лазарева / Фото: instagram.com/lazarevatut

Актриса жила в центре Киева, недалеко от улицы Крещатик. Лазарева говорит, что чувствовала себя в квартире в безопасности, ведь там были толстые стены, а рядом – бомбоубежище.

"Я жила в центре Киева, рядом с Крещатиком. Там я чувствовала себя в безопасности. Я понимала, что в квартире толстые стены, я ходила в коридор, чтобы прятаться. Я чувствовала себя в безопасности", — поделилась актриса.

Также Лазарева говорит, что ее очень сильно поддерживали украинцы. По словам знаменитости, они понимали, что она родом из России, однако относились к ней хорошо и успокаивали.

Татьяна Лазарева / Фото: instagram.com/lazarevatut

"Сплоченность людей и эта уверенность… Когда я выходила во двор, там был небольшой магазинчик, где работала Наталья, она меня очень поддерживала. Я выходила, когда у того магазина были люди, которые приходили за кофе и курили. Я ходила к ним на улицу, я видела этот покой, оно настолько заражало, они понимали, кто я и откуда, но не было никаких вопросов, чтобы я собирала свои вещи и ехала в Москву, они мне говорили, чтобы я не волновалась, все будет хорошо, у нас есть бомбоубежище, толстые стены", — вспомнила актриса.

Напомним, Татьяна Лазарева в начале полномасштабной войны публично осудила действия страны-агрессора России. За свои высказывания в РФ ее признали "иноагентом".

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