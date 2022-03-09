Российская актриса Лазарева застряла в Украине: "Жить в России нет желания"

Звезда за неделю до войны прилетела в Украину сниматься в шоу "Лига смеха".

Российская актриса и телеведущая Татьяна Лазарева находится в Украине.

В Киев артиста прилетела за неделю до того, как Россия вторглась в нашу страну. Татьяну пригласили быть судьей нового сезона юмористического шоу "Лига смеха".

Как рассказала Лазарева в интервью изданию Meduza, она остановилась в апарт-отеле в центре украинской столицы и там обустраивает свой быт своими руками:

"Я живу в апарт-отеле, это небольшая квартира, поэтому весь быт я обустраиваю сама. Это делать я умею — все-таки имею постсоветский опыт и у меня трое детей. У меня уютно, запас продуктов я сделала", — рассказала актриса.

Татьяна Лазарева в "Лиге смеха"

Лазарева поделилась, что билет обратно у нее был на 25 февраля, потому она не успела никуда вылететь. Впрочем, признается Татьяна, она и не хочет сейчас жить в России:

"Конечно, никаких надежд на возвращение у меня нет, я наговорила себе достаточно большой срок. Конечно, домой вернуться есть желание, но жить в России - нет", — сказала артистка.

Она добавила, что редко выходит на улицу и далеко от своей гостиницы не отходила. Лазарева сообщила, что Киев хорошо укрепляется. Актриса призналась, что многие друзья предлагали ей уехать из Украины:

"У друзей, которые меня пригласили, есть какое-то чувство вины, они постоянно предлагают уехать. Но сейчас это уже опасно, очень сложно добраться до границы. Здесь, в самом центре Киева, я пока чувствую себя в относительной безопасности. Улицы патрулируются полицией и терробороной. Здесь есть свет, тепло и интернет".

Поздравления Татьяны Лазаревой женщин с 8 Марта

Также артистка призналась, что в столице как россиянка сталкивалась с агрессивным отношением украинцев, однако, говорит Татьяна, она понимает людей:

"Совершенно агрессивного отношения я особо не испытывала. Первые несколько дней я слышала в свой адрес в магазине слова типа "садись на танк и вали назад". Но я вполне понимаю этих людей. В соцсетях очень много людей из России пишут мне с негативными эмоциями, называют плохими словами, спрашивают, за сколько я продалась. На этот вопрос я ответить не могу — хотелось бы сначала узнать, где касса, в которой я могу получить должное", — сказала Лазарева.

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