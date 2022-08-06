Российская актриса Машкова послала известного отца-путиниста "в ж*пу" из-за войны в Украине

Мария Машкова, активно поддерживающая украинцев в полномасштабной войне РФ против Украины, публично послала своего отца, известного российского актера Владимира Машкова.

Как известно, мнения родственников о вторжении России в Украину совершенно противоположны. В то время, как Мария осуждает действия РФ и публично поддерживает Украину, ее отец одобряет поступки Путина и считает, что Россия делает все правильно.

На странице в Instagram Машкова разместила фрагмент из нового видео российской рок-группы ДДТ на трек "Не с вами". В нем говорится, как часто родители не понимают своих детей. Клип начинается с того, что отец называет своего сына безответственным: "У них все одним днем, а у нас как было: взял, выбрал – так терпи, нравится, не нравится – терпи. Как вы живете?". На что 17-летний сын ему отвечает: "Мы? Мы живем по любви".

Кстати, группа ДДТ и ее лидер Юрий Шевчук тоже поддерживают Украину. Кроме того, Шевчук отказался от гонораров и перечислил все деньги на помощь Украине.

"ДДТ "Не с Вами". Идите в жопу со своей войной, отцы! Мы победим. Любовь всегда побеждает", — написала Машкова у себя в фотоблоге, тем самым обратившись и к своему отцу-путинисту.

Напомним, месяц назад Мария Машкова перестала общаться со своим отцом, российским актером-путинистом Владимиром Машковым. Отец Марии публично поддерживает войну на Украине. В то же время, он пытается навязать свои взгляды дочери, которая живет в США и поддерживает украинцев. Машков звонил по телефону Марии, призвал ее немедленно вернуться в РФ и извиниться перед россиянами. Маша же осуждает отца за его позицию.

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