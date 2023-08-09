Российская актриса Наталья Антонова собралась отправить сыновей воевать против Украины

Также артистка пожаловалась, что с ней отказались общаться украинские актеры и продюсеры.

Российская актриса Наталья Антонова, которая много лет снималась в украинских фильмах и сериалах, собралась отправлять сыновей воевать с украинцами.

Такое заявление артистка сделала в разговоре с пропагандистом Борисом Корчевниковым. В частности, у актрисы есть трое сыновей, самому старшему из них уже 25 лет. Оказывается, что Антонова не против, чтобы парень стал оккупантом и поехал убивать невинных людей. Более того, двум младшим сыновьям знаменитость с гордостью желает той же судьбы.

"Он мне сказал: "Мам, когда придет повестка, я пойду." Младшие сыновья ответили: "Брат, мы тебя уважаем". Сначала я думала, что не отпущу. А на самом деле понимаю, что родила сыновей – защитников родины. Мои деды воевали, мой отец военный. Мои мужчины защищают мою страну, мою семью. Мы вместе со своей страной", — заявила актриса.

Наталья Антонова / Фото: kino-teatr.ru

Кстати, до войны Антонова активно снималась в украинских фильмах и сериалах, поэтому знакома с украинскими актерами и режиссерами. Россиянка возмущается, что те с ней не общаются. Более того, она считает, что они ведут себя слишком агрессивно, ведь в соцсетях рассказывают правду о преступлениях оккупантов, обстрелах Россией Украины и убийствах невинных людей.

"С актерами и режиссерами из Киева я перестала общаться, потому что их соцсети наполнены агрессией. Хотя очень горько, ведь есть режиссеры, с которыми мы делали по несколько работ в Киеве", — посетовала актриса.

Наталья Антонова / Фото: kino-teatr.ru

Напомним, пока одни российские актеры поддерживают путинский режим, другие же осуждают. Среди таких – актриса Лия Ахеджакова. Недавно знаменитость довела россиян до истерики, когда вышла на сцену с флагом Украины.

Читайте также: