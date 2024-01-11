Российская актриса Татьяна Лазарева назвала, когда политическому режиму России наступит крах

Российская актриса Татьяна Лазарева предположила, когда нынешнему политическому режиму страны-агрессора России наступит крах.

В интервью журналистке ТСН Марии Васильевой в проекте "Ремарки" артистка высказалась, что мир меняется, а РФ пока отстает. Актриса убеждена, что это потому, что у власти находятся люди, которые не стремятся к переменам, а наоборот – тянут страну в прошлое. Однако, по словам Лазаревой, ничто не вечно.

Татьяна Лазарева

"Мир изменился. У власти сейчас люди постарше, которые не очень понимают, что мир изменился, и не хотят этого понимать. Они тянут вот этот старый свой мир и пытаются его насадить повсюду и всем. Но это обречено на крах. Новая жизнь, которая уже проросла, она не даст всему этому существовать", — высказалась актриса.

Татьяна Лазарева предположила, что в стране начнет что-либо меняться после того, как путин уйдет со своего поста президента.

Татьяна Лазарева / Фото: instagram.com/lazarevatut

"Мне кажется, что с физическим уходом путина с его места, это будет большой шаг к тому, что посыпется все. Возможно, он скоро и не уйдет, но сыпаться может начать с любого угла", — отметила актриса.

Напомним, Татьяна Лазарева с первых дней полномасштабной войны осуждает действия страны-агрессора России. За антивоенную позицию актрису в РФ признали "иногеантом".

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