Российская актриса Татьяна Лазарева обрадовалась атаке беспилотников по Москве

Артистка призналась, что тоже очень верила в переворот Пригожина в РФ.

Российская актриса Татьяна Лазарева, публично выступающая против кровавой политики путина, призналась, что радуется, когда БПЛА атакуют Москву.

Об этом она рассказала во время интервью программе "И грянул Грэм". Лазарева поделилась, что отслеживает свои ощущения, когда видит, как российскую столицу атакуют беспилотники:

"Буквально каждый день мы наталкиваемся на атаку беспилотников на российские города. Я правда, каждый раз, хоть это и ужасно, но радуюсь беспилотникам", – призналась Лазарева.

Татьяна Лазарева / Фото: instagram.com/lazarevatut

Она также не скрывает, что радовалась, когда глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин устроил мятеж в россии в июне и якобы решил зайти в Москву:

"И Пригожин. Когда мы ехали, меня подруга везла в аэропорт с утра. Мы следили за этим. Я ехала за рулем, мы периодически брались за руки, такие, очень переживали и надеялись", – рассказала о своих эмоциях Лазарева.

В то же время актриса считает, что россияне хотят, чтобы путин был свергнут. И каждый понимает, что без пролития крови это не обойдется.

"Кто бы его ни свалил, никто уже не надеется, что это пройдет безболезненно и без крови. Что владимир владимирович проснется, отложит бутерброд с полезным щавелем и скажет: "Сейчас мы все переделаем". Будет кроваво и ужасно. Но, каким бы путем это ни было, главная цель – режим Путина. Хоть Пригожин, хоть орангутангов напустите", – сказала Лазарева.

Татьяна Лазарева / Фото: instagram.com/lazarevatut

Отметим, что с начала полномасштабного вторжения россии в Украину Татьяна Лазарева публично поддержала нашу страну. Как мы писали ранее, в день большой войны Лазарева находилась в Киеве, куда прилетела на съемку нового сезона "Лиги смеха", где должна была быть тренером.

Напомним, месяц назад Татьяну Лазареву признали "иноагенткой" в России из-за поддержки украинцев и публичного осуждения российской агрессии.

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